HAFTAYA BAKIŞ - Bürümcekçi: Pek iyi bir enflasyon verisi olmayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Mart () – Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasaların gelecek haftanın ilk gününde açıklanacak enflasyon verisinin yüzde 1.0 gelmesini beklediğini, bu şekilde gelirse de yıllık enflasyonun 10.2 civarındaki yatay seyrini koruyacağını söyledi ve “Pek iyi bir enflasyon verisi olmayacak” dedi.

Bürümcekçi Türkiye’de enflasyonun ilk dört ayda daha da belirgin bir şekilde düşmesi beklendiğini fakat gıda fiyatlarındaki olumsuz seyir ve kurlardan gelen etkilerle bunun olamadığını belirtti.

Bürümcekçi, ABD’de Mart ayı tarım dışı istihdam verilerinin ve iç piyasada enflasyon verisinin piyasalar tarafından yakından izleneceğini vurguladı ve ’ya yaptığı haftalık değerlendirmede şunları söyledi:

“Enflasyonda piyasada yüzde 1.0’lik bir beklenti var. Böyle gelirse yıllık enflasyon yataya yakın bir seyirde kalacak – yani 10.2 civarında.

“Aslında enflasyonun ilk dört ayda daha belirgin düşmesi bekleniyordu fakat gıda fiyatları iyi gitmiyor ve kurlardan gelen etkiler gözlenecek.

“Enfaslyon verici bence pek iyi bir veri olmayacak.

“ABD’de yine gelecek hafta açıklanacak Şubat ayı ticaret dengesi verisi normal şartlarda piyasaların çok tepki vermediği ve geriden gelen bir veridir.

“Son dönemde ABD dış ticaret açığında bir artış olduğu doğru fakat ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı tedbirler bu yakın dönem artışlarıyla ilgili değil.

“Tabii yine de piyasalara etkisi izlenecek. Beklentiye göre sürpriz yaparsa göreceğiz.

“Küresel piyasalarda doların seyri için en önemli veri ABD Mart ayı tarım dışı istihdam verisi olacak.

“ABD doları destekleyici gelişmelere rağmen genel olarak bu hafta pek iyi gitmedi. Son dönemde dalgalı seyir içinde.

“Gelecek hafta dolar endeksinde yükseliş olursa, ABD’den gelen ekonomik veriler doları güçlendirirse, lirada değer kaybı baskısı olabilir.

“Bence kurlarda şu an seyir hala yukarı yönlü ve lira’da değer kaybı devam edecek diye düşünüyorum.” (Fotoğraflı)