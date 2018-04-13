HAFTAYA BAKIŞ – Alternatif Bank/Şenol: Haftaya piyasaların odağı ABD’nin uçak gemileri olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () - Alternatif Bank Başekonomisti Serdar Şenol önümüzdeki hafta hem iç hem de dış piyasada odak noktasının jeopolitik riskler olacağını vurgulayarak “ABD uçak gemileri Akdeniz’de konuşlanmış olacak. Suriye ile ilgili bir şey olacak mı, ona bakacağız. Risk iştahını en çok bu jeopolitik risk belirleyecek” dedi.

Küreselde veri gündeminin bir nebze sakin olacağını fakat bolca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin konuşma yapacağını hatırlatan Alternatif Bank Başekonomisti Şenol şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bizim için en önemli hikaye ABD’nin Suriye ile ilgili askeri bir harekat yapıp yapmaması olacak.

“Hafta başında ABD uçak gemileri Akdeniz’de konuşlanıyor. Hemen Suriye ile ilgili bir hareket olacak mı, ona bakacağız. Bu en önemli jeopolitik riskimiz.

“Yatırımcıların risk iştahı bu açıdan dalgalı seyredebilir.

“Rusya tarafında ılımlı bir tavır olsa da, ABD'nin tepkisine dair belirsizlik bizce bu süreçte etkili olacak.

“Piyasalarda bu yöndekri riskleri almak istemeyen yatırımcılar nedeniyle risk algısında dalgalanmalar görülebilecek

“Geçtiğimiz haftanın yoğun gündemi ardından Nisan ayının üçüncü haftasında piyasalarda veri gündemi daha sakin kalacak. Küreselde piyasaları ciddi ölçüde etkileyebilecek güçte bir veri yok.

“Çin’in Salı günü büyüme ve sanayi üretimi verileri açıklanıyor olacak.

“Hafanın ikinci gününde Avrupa’dan ve Almanya’dan anket gelecek – Nisan’da da gerileme bekleniyor, 1. Çeyrekten 2. Çeyreğe güç kaybı gündemde.

“ABD'den perakende satışlar verisi ilk çeyrek genelinde görülen güçlenme eğliminin devamına işaret edecek.

“Haftanın ikinci gününde Çin'den gelecek ilk çeyrek büyüme verisinde yatay bir seyir beklenmekte. Yine aynı gün Almanya ve Avrupa'dan gelecek olan ZEW endeksinde, finansal kesim beklentilerinde zayıflamanın devam etmesi bekleniyor.

“Haftanın ikinci kısmındaysa, ABD'den işsizlik başvuruları ve öncü göstergeler verisi ile Avrupa tüketici güven endeksleri gelecek. Bu verilerin önemini ve etksini düşük buluyoruz.

“Bolca Fed konuşması var; Salı günü dört Fed yetkilisi, Çarşamba üç Fed yetkilisi; Perşembe ve Cuma ikişer Fed yetkilisi konuşacak. Şahinliğe dair bir kayış var mı takip ediyor olacağız.

“Türkiye özelinde gelecek hafta başında, Şubat ayı sanayi üretim verisinde öncül göstergelere bağlı nispeten yüksek seyir bekliyoruz.

“Haftanın ikinci gününde Hazine'nin 5 yıllık ihalesi gerçekleşecek ve yine hedeflere paralel bir ihale sonucu gelmesini bekliyoruz.

“İşsizlik oranında Ocak ayında mevsimsel etkilerle yüzde 10.4'ten yüzde 10.7'ye çıkış gündeme gelebilecek.

“Bir sonraki PPK öncesinde TCMB'nin faiz artırımı yolundaki beklentilerin güçlenmesi lira varlıkları destekleyebilecek.

“Merkez Bankası beklenti anketinde enflasyon görünümü son kur yükselişinden etkilenmiş gelebilir, izliyor olacağız.

MB beklenti anketinde enflasyon görnü son kur yükselişinden etkilenebilir. Ama piyasa biraz dalgalı –

Enflasyon hareketlenmiş olabilir ama piyasa açısından bu dalgalanmadan büyük bir etki olmaz.

“Biz artık yeni yorumlarla birlikte Merkezden bir hareket bekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelere göre negatif ayrışma da merkezin önlemiyle bitecektir. Zaten piyasadaki düzelme de bu beklentiyle oldu. Piyasalar bunu fiyatladı. Haftanın ortasına kadar ne olacağının netleşmesini bekliyorum.”