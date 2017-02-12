Haftanın ekonomik veri gündemi

İstanbul, 12 Şubat () – 13 – 17 Şubat haftası ekonomik göstergeler açısından istihdam, hayvancılık, sanayi üretim cirosu, deniz taşımacılığı ve şirket açılış-kapanışları ile ilgili rakamların açıklanacağı hafta olacak.

Ekonomik göstergelere etki edecek haftanın ilk verisi, 13 Şubat günü TÜİK’in açıklayacağı kümes hayvancılığı ve süt ve süt ürünleri istatistikleri olacak. 14 Şubat’ta 2016’nın 4. çeyrekteki kırmızı et üretimi, aralık ayındaki Sanayi Ciro Endeksi ve ocak ayındaki tarım ürünleri fiyat endeksi ile ödemeler dengesi verileri açıklanacak. 15 Şubat’ta işsizlik rakamları ve istihdam verileriyle işgücü istatistikleri ile deniz taşımacılığına ilişkin çok sayıda veri kamuoyuyla paylaşılacak. 16 Şubat’ta tüketici kredileriyle kredi kartı harcamalarına ilişkin veriler açıklanacak. 17 Şubat’ta da kurulan ve kapanan şirketler ile kısa vadeli borç istatistikleri kamuoyuyla paylaşılacak. Hafta içinde ayrıca son iki haftadır düşüş gösteren kur gündemin önemli maddelerinden olacak.