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Haftanın ekonomi gündemi

İstanbul, 8 Ocak () – Ekonomi gündemi yılın ikinci haftasında yoğun olacak. Piyasalar dolar ve euronun henüz ilk haftada rekor kırması nedeniyle gözünü kura dikecek. Diğer yandan güvenlik endişeleri ve TBMM’de anayasa değişikliği...

Haftanın ekonomi gündemi

İstanbul, 8 Ocak () – Ekonomi gündemi yılın ikinci haftasında yoğun olacak. Piyasalar dolar ve euronun henüz ilk haftada rekor kırması nedeniyle gözünü kura dikecek. Diğer yandan güvenlik endişeleri ve TBMM’de anayasa değişikliği görüşmeleri ekonominin izleyeceği gelişmeler arasında olacak.

Doların yılbaşından sonraki 5 iş gününde 12 kuruş, euronun 13 kuruş değerlenmesi yılın ikinci haftasında yılsonu öngörülerinin revize edilmesini gündeme getiriyor. yıla dolar 2017'ye dolar 3.54 liradan, euro 3.70 liradan başlamıştı. Dolar haftayı 3.6437 lira ile, euro da 3.8371 lira ile kapatmıştı. Piyasalar, iç ve dış etkilerle dolar ve Euro kurunu takip edecek. Henüz yılın ikinci haftasında 2017 öngörülerinin gerçekleşmeyeceği baskısı piyasalarda hissediliyor.

TBMM’de anayasa değişikliği görüşmelerinin sürmesi ve buna ilişkin tartışmalar piyasaların yakından takip edeceği gelişmelerden olacak. Öte yandan yılbaşı gecesi Reinada Perşembe akşamı İzmir’de yaşanan terör saldırıları, güvenlik endişelerinin sürmesine yol açarken piyasaların tedirginliğini artırıyor.

Ekonomi gündeminin ilgisi içinde olacak bir gelişme de bu hafta içinde açıklanacak veriler olacak. Pazartesi dış ticaret beklentileri ve perakende satış verileri ile sanayi üretim endeksi açıklanacak. Havalimanı istatistikleri de turizm gelirleri açısından gösterge oluşturacak.

Salı günü motorlu kara taşıtları istatistikleri, vergi mükelleflerine ait istatistikler açıklanacak. Çarşamba günü Dış Ticaret endeksleri ile ödemeler dengesi istatistikleri açıklanırken Perşembe günü kümes hayvanları ve süt ürünleri verileri kamuoyuna bildirilecek. Cuma günü de sanayi ciro endeksi ile özel sektör dış kredileri açıklanacak.

 

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