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HAFTALIK - Piyasaları veri dolu bir hafta bekliyor, tarım dışı istihdam belirleyici olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat () - Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici, “ABD tahvil piyasalarının seyri ve gelecek hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi belirleyici olacak” dedi ve bu verinin her ay giderek daha da...

HAFTALIK - Piyasaları veri dolu bir hafta bekliyor, tarım dışı istihdam belirleyici olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Şubat () - Deniz Yatırım Başekonomisti Özlem Derici, “ABD tahvil piyasalarının seyri ve gelecek hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi belirleyici olacak” dedi ve bu verinin her ay giderek daha da önem kazandığını vurguladı.

Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte açıklanacak reel ücretler verisinin de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararlarını etkileyen önemli göstergelerden biri olacağını belirten Derici, “Bu hafta uluslararası yatırım bankalarından bir tanesi Fed’in bu yıl beş faiz artışına bile gidebileceğini" söyledi.

ISM imalat verisinin de geleceğini söyleyen Derici, “Tabii ISM verisi piyasaların seyrini tarım dışı istihdam ve ücretler kadar etkileyen bir veri olmasa da, izlenen verilerden biri olacak” diye ekledi.

Derici, Fed Başanı Jerome Powell’in ilk sunumunun da piyasalar tarafından yakından izleyeceğini vurguladı ve ekledi:

“Fed’in duruşunda ciddi bir değişim beklenmiyor; ama, piyasa yeni Fed Başkanı’ndan ilk sinyali alacağı için önemli bir sunum olacak. Powell’in sunumu dramatik piyasa hareketlerine sahne olabilir.”

Standard & Poors’un Türkiye’ye ilişkin herhangi bir kredi notu değişikliği yapmasını beklemediklerini belirten Derici, kredi derecelendirme kuruluşunun not bile yayınlamayabileceğini, yayınlasa da piyasaya etkisinin sınırlı olacağını vurguladı.

İç piyasada ise Afrin harekatıyla ilgili gelişmelerin ağırlığını koruyacağını belirten Derici, “Jeopolitik bir risk olarak kenarda bekliyor, piyasalar, beklenmedik bir durum ortaya çıkarsa tepki verebilir” dedi.

İç piyasada haftaya dış ticaret verilerinin izleneceğini belirten Derici piyasa etkisi sınırlı olan dış ticaret verilerinden ziyade bir hafta sonra açıklanacak olan enflasyon verisinin iç piyasa için daha belirleyici olacağının altını çizdi.

Haftanın son gününde dolar 3.78 - 3.80 aralığında hereket ederken, euro da 4.65 - 4.66 aralığında işlem gördü.

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