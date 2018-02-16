HAFTALIK - "Dolarda olası değer kaybı lirada kâr satışı getirebilir"

İstanbul, 16 Şubat () - Türkiye piyasalarının önümüzdeki hafta küresel gelişmelere göre hareket edeceğini öngören Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, “Dolarda görülecek olası bir değer kaybı lirada kar satışlarına neden olabilir” diye uyardı.

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin "normalleşmesine" yönelik adımların etkisiyle dolar 3.75 liranın altına gerilerken, erken saatlerde 4.7350 lira ile yeni rekor kıran euro da, parite etkisiyle 4.70 liranın da altına gerileyerek, 4.6685 liraya indi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Dün akşamdan beri ortaya konan irade ile ilişkileri tekrar normalleştirme konusunda anlayışa vardık" dedi.

Yeni güne yüzde 0.51 artışla 116 bin 823 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından 117 bin 172 puana kadar yükseldikten sonra haftayı, düne göre yüzde 0.25 artışla 116 bin 511 puandan kapadı.

Piyasalardaki gelişmeleri 'ya değerlendiren Tözge, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD tahvillerindeki yukarı doğru hareket ve tüketici fiyat endeksinin beklenenin üzerinde gerçekleşmesiyle faizler yükseldi, ancak şaşırtıcı olan doların değer kaybı oldu.

"Euro 1.22 dolardan, hızlı bir hareketle 1.25 dolara yükseldi.

"Trump Yönetimi’nin, ABD altyapı çalışmaları için 300 milyar dolar ayrılacağını duyurması üzerine, 2013 yılından bu yana var olan çifte açığın büyüyeceği endişesi ve büyüme odaklı yönetimin güçlü dolar istememesi karşısında dolar güçsüz kalabilir.

"FED'in faiz artıracağını duyurması yanında 2018 yılı için dört faiz artırımının öngörülmesi ve bütçe açığı doları güçsüz kılabilir.

"Hazine’nin haftka başında çıktığı rekor ihalelerinin beklenen seviyede gerçekleşmemesi ve Hazine’nin beklenenin 3-4 milyar lira altında borçlandığı için, lira ancak dolar zayıflarsa lira gücünü korur ve lirada kar satışları gelebilir."