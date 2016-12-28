İstanbul, 28 Aralık () - Küresel piyasalarda tatiller ve yıl sonuna doğru yatırımcıların beklemeye geçmeleri nedeniyle gerçekleşen düşük hacimli işlemlerde dolar ve euronun kademeli yükselişi sürüyor. Yeni güne 3.52 liranın üzerinde başlayan dolar 3.55 lirayı da aştı. Yılın son haftasına 3.50 lirada başlayan dolar, kademeli olarak, ikinci günde 3.52 lirayı, hafta ortasında da 3.54 lirayı aşarak 3.5501 liraya kadar yükseldi. Aynı süre içinde euro da 3.67 liradan, bu sabah 3.69 liraya kadar çıktıktan sonra, yükselişini sürdürdü ve 3.7007 liraya kadar tırmandı. Doların küresel piyasalarda yükselişini sürdürmesi üzerine euro yeniden 3.68 - 3.69 lira aralığına çekildi.
Hacimsiz piyasada dolar 3.55 lirayı da aştı
İstanbul, 28 Aralık () - Küresel piyasalarda tatiller ve yıl sonuna doğru yatırımcıların beklemeye geçmeleri nedeniyle gerçekleşen düşük hacimli işlemlerde dolar ve euronun kademeli yükselişi sürüyor. Yeni güne 3.52 liranın üzerinde...
28 Aralık 2016 Çarşamba 17:22
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