İstanbul, 28 Aralık () - Küresel piyasalarda tatiller ve yıl sonuna doğru yatırımcıların beklemeye geçmeleri nedeniyle gerçekleşen düşük hacimli işlemlerde dolar ve euronun kademeli yükselişi sürüyor. Yeni güne 3.53 liranın üzerinde başlayan dolar 3.5418 liraya; 3.69 liranın üzerinde başlayan euro da 3.7054 liraya çıktı.
Hacimsiz piyasada dolar 3.54, euro 3.70 liranın üzerinde
İstanbul, 28 Aralık () - Küresel piyasalarda tatiller ve yıl sonuna doğru yatırımcıların beklemeye geçmeleri nedeniyle gerçekleşen düşük hacimli işlemlerde dolar ve euronun kademeli yükselişi sürüyor. Yeni güne 3.53 liranın...
29 Aralık 2016 Perşembe 09:44
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