GYODER/Yetgin: Kentsel dönüşümü el birliğiyle yürütmeliyiz

İstanbul Silivri açıklarında Perşembe günü olan depremin ardından Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Hiç zaman kaybetmeden kentsel dönüşüm sürecini el birliğiyle yürütmemiz gerekiyor” dedi.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Perşembe günü olan depremin olabildiğince hafif atlatıldığını belirterek, “Vatandaşlarımız temkinli olmalı, güvenli olmayan binalara girmemeli, kamu kurumlarının açıklamalarına itibar etmeli” dedi ve ekledi:

“Son yaşanan İstanbul depremi, ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüm tek çare. Depreme karşı binalarımızı güçlendirmeli, güvenli, sağlıklı, kaliteli yapılaşma anlayışıyla hareket etmeli ve kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeliyiz.

“Ayrıca son yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönemin başladığını ve sürecin hızlandığını söyleyebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Eylül’de açıklanan ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ kapsamında 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağı, belirlenen bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutun beş yıl içinde dönüştürüleceği açıklandı. Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu el birliğiyle çözmeliyiz.” (Fotoğraflı)