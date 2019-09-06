GYODER: Yeni işbirliklerinin geliştirilmesine öncelik vereceğiz

İstanbul, 6 Eylül () –Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin,”Türkiye gayrimenkul sektörünün yüksek kalite standartlarıyla sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, şeffaflaşması ve kurumsallaşması için mevzuat düzenlemelerinin yapılması, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik sağlanması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik vereceğiz.” dedi.

GYODER 20’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Yetgin şunları söyledi:

"Gayrimenkul sektöründe çeşitli faaliyet alanlarında hizmet veren 240’ın üzerinde kurumsal üyeyi aynı çatı altında buluşturmuş GYODER olarak; geride bıraktığımız 20 yılda, millî ekonomimize, sektörümüze değer katan büyük bir aile haline geldik. Üyelerimizden aldığımız güçle, sektörümüzün gelişimi için daha büyük hedeflerin peşinde koşmaya kararlıyız.

"Sektörümüzün daha güçlü ve planlı bir yapıya kavuşması için hayata geçirdiğimiz ‘Gayrimenkul Zirvesi’, ‘Gelişen Kentler Zirvesi’, ‘Anadolu Buluşmaları’, ‘GYODER Akademi’, ‘GYODER Gösterge’, ‘GYODER Çözüm Platformu’ gibi faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.

"Öncülük ettiğimiz gayrimenkul sektörünü birlikte bugünlere getirdik; bundan sonra da giderek artan bir heyecanla sektörümüzü el birliğiyle zirveye taşımaya kararlıyız. GYODER’in bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan değerli kurucularımıza, başkanlarımıza, üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız."

