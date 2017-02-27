GYODER: konut satışında 2016’da 2015 aşıldı

İstanbul, 27 Şubat () - ‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2016 4. Çeyrek Raporu’na göre 2016’daki konut satışları 2015’i aştı.

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği ‘GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2016 4. Çeyrek Raporu’nu yayınladı.

Toplam 1 milyon 341 bin 453 adet konut satışı ile 2015 rakamlarının aşılmasının, 2016 yılı için en önemli gelişme olarak kaydedildiği raporda; yılın ikinci yarısında GYODER ve Emlak Konut GYO’nun gerçekleştirdiği kampanyalar ve bankaların faiz oranlarını düşürmesinin sektörü hareketlendirdiğine dikkat çekiliyor.

"Kampanyalar alım motivasyonunu artırıyor"

‘GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2016 4. Çeyrek Raporu’nda, konut satışlarına yönelik, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen çeşitli kampanyaların alım motivasyonunu artırdığı vurgulanıyor.

Raporda, çeyrek bazda konut satışları da karşılaştırılıyor. Buna göre değerlendirildiğinde 405 bin 642 adet konutla en yüksek satışın 4. Çeyrek’te yapıldığı bilgisi yer alıyor.

‘Aylık bazda konut satışları’ tablosunda, 142 bin 713 adet konut satışının yapıldığı ‘Aralık 2016’, hem 2015 hem 2016 yılı boyunca en yüksek aylık satışın yapıldığı ay olarak dikkat çekiyor.

Konut fiyat endekslerinin yükseliş trendinde olduğunun belirtildiği raporda, kira değer endeksinin ise Aralık ayında düşüş yaşadığı ifade ediliyor.

Konut alımında kadın oranı yüzde 29.2

TÜİK’in bu yıl ilk defa açıkladığı cinsiyete göre konut satışlarının dağılımında ise yüzde 59.7 erkek (801 bin 48 adet), yüzde 29.2 ile kadın (391 bin 334) ve yüzde 2.2 ile kadın ve erkek ortaklaşa konut alımı yaptıkları sonucu ortaya konuluyor.

Konut kredisi stoku

2015 yılının tamamında 438 bin 167 kişi tarafından 46.8 milyar liralık kredi kullanılmışken, 2016 yılının il 9 ayında 324 bin 113 kişinin, 37.7 milyar lira kredi kullandığı, 2016 yılının toplamında ise yaklaşık 450 bin kişinin 52 milyar lira civarında kredi kullanacağı tahmin ediliyor. Böylece, 2015 yılı sonunda 131.5 milyar lira olan konut kredisi stokunun 2016 yılı sonunda yüzde 15.9 artış ile 152.4 milyar TL ye ulaşması bekleniyor. Emlak Konut GYO ve GYODER üyeleri tarafından yürütülen 240 ay vadeli kampanyanın, 2017 yılının ilk çeyreğine de olumlu katkı yapacağı vurgulanıyor.

Kredili alımlar hareketlendi

Raporda, kredi faiz oranlarındaki düşüşler sayesinde borçların yeniden yapılandırılmasıyla, takipteki kredilerin azalacağına işaret ediliyor. Konut satışlarına yönelik yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen çeşitli kampanyaların, alım motivasyonunu artırdığı ifade edilen raporda, bankaların konut kredisi faiz oranlarını Ağustos ayı itibarıyla aylık yüzde 1’in altına indirmelerinin, kredili alımları da hareketlendirdiği vurgulanıyor.

2016’da sektörü hareketlendiren faktörler

2016 yılında konut sektörünün devinimini, özellikle yılın ikinci yarısında hareketlendiren en önemli konu başlıkları; ‘GYODER ve Emlak Konut GYO’nun 15 Temmuz sonrası yaptığı Gayrimenkulde Güç Birliği kampanyası’, ‘Bankalarda özelikle Ağustos ayı ile birlikte başlayan konut kredisi faiz oranlarında indirim, ‘Konut satışlarında 31 Mart 2017’ye kadar geçerli olmak üzere 150 metrekareden büyük konutların KDV’ sinin yüzde 18’den yüzde 10’a düşürülmesi’, ‘BDDK tarafından konut kredisi/toplam finansman oranının yüzde 75’ten yüzde 80’e yükseltilmesi’, 6306 sayılı kanun kapsamında Torba Kanun’da yapılan değişiklikler ve yeni yönetmeliğin yayınlanması’, ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yer alan geçici maddenin 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılması’ şeklinde özetleniyor.

Yabancıların en çok tercih ettiği il

Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 20 düşüşle 18 bin 199 adede gerilediği ve bu oranın toplam satışlar içindeki payının yüzde 1.3 olarak gerçekleştiği bilgisi yer alıyor. ‘Yabancılar tarafından tercih edilen ilk 10 il’ başlıklı bölümde; tercih edilen illerde metrekare olarak Muğla, kişi sayısında ise İstanbul’un konumunu koruduğu belirtiliyor.

Türkiye’deki AVM sayısı 387’ye ulaştı

Raporda, 2016 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam AVM sayısının 387’ye ulaştığı, en fazla alışveriş merkezine sahip illerin sırasıyla İstanbul (123), Ankara (35), İzmir (21) olduğu bilgisi yer alıyor. Ciro endeksindeki artışların devam etmesi AVM pazarı açısından olumlu bir gelişme olarak kaydediliyor.

A sınıfı ofis arzında artış

İstanbul ofis pazarının, 2016 yılının son çeyreğinde tamamlanan çok sayıdaki yeni proje ve yüksek kiralama işlem hacmi ile güçlü bir performans sergilediğinin vurgulandığı raporda, toplam A sınıfı ofis arzının 5 milyon metrekareyi aşarak yıllık yüzde 9 artış gösterdiği belirtiliyor. Yaklaşık 2.8 milyon metrekarelik inşa halindeki arz göz önüne alındığında, 2020’ye kadar toplam ofis arzının 7.5 milyon metrekareyi aşacağı tahmin ediliyor.