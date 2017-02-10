Güzellik uzmanları uyardı: 108 bin esnaf kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya

İstanbul, 10 Şubat () - İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın, özel hastanelerin rekabeti ve doktorlar açılan davalar nedeniyle, sayıları 108 bini bulan güzellik salonlarının kapatılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Yazılı bir açıklama yapan Aydın, bu risk ile Türkiye’de 108 bin esnaf kapatılmayla yüz yüze kaldığını belirterek, "Her salonda ortalama 4 kişi çalışıyor olsa yaklaşık 430 bin işçi mağdur olacaktır. Bunun yanında bu işçilerin bakmakla yükümlü olduğu aileler de mevcuttur. Bu da demek oluyor ki en az 1 milyon 250 bin kişi mağduriyet yaşayacak" diye uyardı ve ekledi: "Kadın işsiz sayısı gün geçtikçe artacak"

"Bunun yanında o esnafın alışveriş yaptığı firma sahipleri de var. Ayrıca kadın istihdamına da değinmek istiyoruz. Böylesine öncü bir sektörde kadınların iş hayatına katılması engellenmiş olacak ve kadın işsiz sayısı gün geçtikçe artacaktır. Bunu da sağlayan güzellik salonlarına dava açan doktorlardır." Güzellik Salonlarının İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Geçici Madde (J) Güzellik Salonları başlığı ile güzellik uzmanının yapabileceği işlerin sırası ile sayıldığını belirten Aydın, birçok işlemin yanında epilasyon yapılabilmesinin güzellik uzmanlarına tanınan mesleki yeterlilik içinde bulunan kanuni bir hak olduğunu vurguladı.

"Özel hastanelerde lazer epilasyon yapılmaya başlandı"

Açılan dava sonucu Danıştay 15. Dairesinin yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı verdikten hemen sonra özel hastaneler, poliklinikler, muayenehaneler ve tıp merkezlerinde lazer epilasyon yapılmaya başlandığını savunan Ayşe Aydın, "Plastik cerrahlar, kadın doğumcular, kalp cerrahları, diş hekimleri ve ürologlar epilasyon ve güzellik hizmetleri için kollarını sıvadı" dedi ve ekledi: "Tabipler bu işlemleri bizzat yapmıyor; yine güzellik uzmanlarına yaptırılıyor"

"Danıştay kararında epilasyon uygulamalarının uzman tabip tarafından yapılması gerekirken temizlik elemanı adı altında ya da 3 aylık kurs bitirme belgeleri olan yetkisiz kişilere epilasyon işlemleri yaptırılıyor. Ya da bazı özel hastaneler hastane içindeki odalarını daire gibi usulsüz bir şekilde birimlerini kiraya verdi. Asıl vazifesi sağlık hizmeti olan ve tıbbi müdahale gerektiren durumlar için eğitim alan doktorların, güzellik uzmanlarının işlerini yapması mümkün mü? Elbette hiçbir dermatolog veya plastik cerrah gibi uzman tabip bu işlemleri bizzat yapmıyor; yine güzellik uzmanlarına yaptırılıyor. Hastanelerin kamu yararı ve halk sağlığı için teşkil ettiği önem ve gereklilik tartışmasız olmasına karşın hastanede güzellik merkezi adı altında esnaf işlerinin yapılıyor olmasının büyük mağduriyetlere sebebiyet verdiği de açık ve nettir."

"Güzellik salonları adaletin içinde adaletsizlik yaşıyor"

Hekim mesleğinin saygınlığı ve tıbbi müdahale gerektiren işlerin eğitiminin zorluğu bir yana ülkemizde hekime olan ihtiyacın büyük olduğunu ifade eden Aydın şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu kadar çok hekime ve sağlık kuruluşuna ihtiyaç varken, egzamanın, mantar ve deri hastalıklarının tamamı tedavi edilmesi veya bir plastik cerrahın kaza, yanık ve yaralanmalarda hayat kurtarması gerekiyorken bir başka mesleğin mevzuatına dava açması bunun için mahkemelere başvurması çok üzücü ve düşündürücü bir durumdur. Güzellik uzmanlığı meslek içeriğine bu kadar iştahlı olmalarının sebebi ise para ve rant elde etmektir. Hak sahibi olduklarını sanan bazı hekimler özel avukatlarını devreye sokarak büyük çabalarla, hak ederek alınan güzellik salonu belediye ruhsatlarının iptali için yoğun çaba göstermektedirler. "Yargılanmakta olan esnaf hapis cezası almaktadır" "Aynı çerçevede yine aynı mihraplar 40 güzellik salonu mühürletmiş ve onlarca esnaf savcılıklarda ifadeler vermiştir. Kendi meslek içeriğini uyguladıkları için suç işlemiş gibi yargılanmakta olan esnaf hapis cezası almaktadır. Anlaşılacağı üzere güzellik salonları adaletin içinde adaletsizlik yaşamaktadır. Güzellik uzmanları kendi ülkesinde çalışmak, üretmek ve meslek içeriğini helali ile diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, kendi bünyesinde olan ruhsatlı güzellik salonlarında mesleğini icra etmek ve çalışmak istemektedir. Kaldı ki insan sağlığına zarar vermeyen IPL kullanımında güzellik uzmanları sektörde herkese yer olduğunu da savunarak doktorları da işin içine dahil ediyor. Pazar payının çok büyük olduğu ve bu konuda eğitim alan herkesin de sektöre hizmet edebileceğini savunuyorlar."

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