Güvenli İstanbul 2023 için Güvenilir Ürün Platformu harekete geçti

GÜVENİLİR Ürün Platformu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde gerçekleştirilen #GÜVENLİ2023 İSTANBUL projesine start verildi, İstanbul'daki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılmasını ve Covid-19 ile mücadelede güvenli üretimin sağlanmasını hedefleyen proje eğitimleri, 9 Kasım'da online olarak başladı. #GÜVENLİ2023 İSTANBUL projesi ile gıda işletmeleri, virüse karşı güvenlik duvarı oluşturacak bilgilerle donatılacak. 3 hafta sürecek online eğitimleri başarıyla tamamlayan işletmelere sertifika verilecek.

Gıdanın Önemi Anlaşıldı

Eğitim serisinin açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, gıda ve tarım sektörünün hem gelecek için hem de ülke ekonomisi için değerli bir sektör olduğunu ve özellikle Covid-19 salgınında bu önemin daha iyi anlaşıldığını söyledi. Özer, İTO'ya bağlı gıda sektörü mensubu firmalara Güvenilir Ürün Platformu yetkilileri tarafından verilecek eğitimlerin ülke ticaretinin ve ekonomisinin gelişmesi için önemini vurguladı.

115 Bin Aktif İşletme

Ahmet Özer, şöyle konuştu: "İstanbul'da yaklaşık 115 bin gıda işletmesi bulunuyor. Bunların çoğunluğunu nihai ve ara mal üreticileri, perakende, toplu tüketim noktaları, hazır yemek, yaş meyve sebze ve gıda toptancıları oluşturuyor. Covid salgını ile güvenli üretim önem kazandı, iç ve dış tüketicinin talepleri farklılaştı. Gıda üreticisi firmalar, özellikle Covid sonrası gelen yeni düzenlemelere adapte olmaya çalışıyor. #GÜVENLİ2023 İSTANBUL projesi ile İstanbul Ticaret Odası'na bağlı gıda işletmelerine güvenilir üretim, ürün güvenliği, ürün tanıtım ve iletişim, sunum teknikleri gibi eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu eğitimlerle firmaların, farklılaşan tüketici taleplerine daha kolay adapte olması ve özellikle dış pazarlarda üstünlüklerinin artırılması, ayrıca dünyanın en stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul'a 'güvenli şehir' sıfatının kazandırılması amaçlanıyor. Bu eğitimleri çok değerli buluyoruz ve üyelerimiz nazarında bilinirliğinin artması için gayret gösteriyoruz."

Virüs Geçici, Güven Kalıcı

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise #GÜVENLİ2023 İSTANBUL projesi ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Toprak, virüsün eninde sonunda etkisinin azalacağını ama insanların güvenilir yaşamayı unutmayacağını vurguladı. Toprak, dünyanın en büyük Odalarından biri olan İTO'ya eğitime verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmelerinin ücretsiz olarak faydalanabileceği eğitimler, 28 Kasım'a kadar devam edecek. 3 hafta sürecek online eğitimleri tamamlayan işletmelerden online sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Dışa bağımlılık açlık getirir

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, güvenli gıdanın tarladan sofraya kadar uzanan bir süreç olduğunu anlattı. Denetimlerin ilk önce tarlada üretim ile başladığını belirten Karaca, tarımda pestisit analizleri, hayvancılıkta antibiyotik ve ilaç kalıntıları kontrolünün ardından işletme ve perakende kontrollerinin geldiğini söyledi. Bu yıl 180 bin 500 denetim ile bir nevi eğitim denetimi de yapıldığını belirten Karaca, "Derdimiz işletmeleri asgari hijyen seviyesine çıkarabilmek" dedi. Her ülkenin kendi gıdasını üretebilir düzeyde olmasının önemini vurgulayan Karaca, "Dışa bağımlılık yarın açlık getirir" mesajını verdi.

Gıda güvenliği artık zaruret

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE belgelerinin nasıl verildiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Şahin, salgın nedeniyle küresel ölçekte durma noktasına gelen faaliyetlerin bir dizi önlem almayı zorunlu kıldığını ve gıda sektöründe TSE'nin hazırladığı güvenli ürün belgelendirmesinin önemli olduğunu vurguladı.