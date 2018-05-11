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Güriş Türkiye’nin en büyük döküm tesisi Döktaş’ı satın aldı

İstanbul, 11 Mayıs () – Toplam kapasitesiyle, Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın 5. büyük döküm tesisi Döktaş’ın yüzde 93.57 hissesi; sanayi, enerji, turizm, madencilik ve inşaat alanlarında önemli yatırımlara imza atan Güriş Grubu...

Güriş Türkiye’nin en büyük döküm tesisi Döktaş’ı satın aldı

İstanbul, 11 Mayıs () – Toplam kapasitesiyle, Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın 5. büyük döküm tesisi Döktaş’ın yüzde 93.57 hissesi; sanayi, enerji, turizm, madencilik ve inşaat alanlarında önemli yatırımlara imza atan Güriş Grubu tarafından satın alındı.
Döktaş, başta otomotiv olmak üzere tarım, iş makinaları, havacılık ve savunma sanayisinde önemli tedarikçilerden biri olarak faaliyet gösteriyor.
Üretiminin yüzde 75'ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil çeşitli ülkelere ihraç eden Döktaş’ın müşterileri arasında Hidromek, Renault, Tofaş, Volvo, Scania, Daimler, Man, Iveco, Ford Otosan, Türk Traktör, Caterpiller gibi dünyanın önde gelen üreticileri bulunuyor.
Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları, makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış olan Döktaş, yıllık 160 bin ton demir döküm, 14 bin 400 ton alüminyum döküm ve 1 milyon 440 bin adet alüminyum jant üretimi, yüksek teknoloji ve işleme kapasiteleri ile pik ve sfero döküm üretiminde Türkiye’de 1. sırada yer alıyor. Toplam kapasite itibariyle de Türkiye’nin lideri, Avrupa’ nın 5. büyük döküm tesisi konumunda.
Döktaş’a ait, pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhangazi Tesislerinde yaklaşık bin 600 kişi, yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerinin yapıldığı Manisa´da bulunan iki tesiste ise yaklaşık 900 kişi olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.
Güriş, Döktaş´ı alarak dünyada pik, sfero ve aluminyum dökümü, Parsan ve Omtaş ile çelik ve alüminyum dövmeyi ve Asil Çelik ile kaliteli çelik üretimini bünyesinde barındıran sayılı kuruluşlardan biri konumuna geliyor.

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