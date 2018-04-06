Güney Kore'nin eski Cumhurbaşkanı'na 24 yıl hapis

İstanbul, 6 Nisan () - Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, ülkede büyük çalkantılara neden olan "rüşvet skandalındaki rolü" nedeniyle 24 yıl hapse mahkum edildi.

Karar duruşmasına katılmayan Park geçen yıl Mart ayından bu yana hapiste bulunuyordu.

Park Geun-hye'nin, "pişman olduğu" yolunda bir işaret göremediğini belirten yargıç, sanığın suçu başkalarının üzerine atmaya çalışmasının, "kendisini sorumlu bulmaktan başka yol bırakmadığını" söyledi.