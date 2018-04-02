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Güney Kore kripto paraya vergi getireceğini açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yönelik bir vergilendirme sisteminin açıklanacağını duyurdu. Bu seneki G20 Zirvesi’nde gündemde yer edinen ve Finans...

Güney Kore kripto paraya vergi getireceğini açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Nisan () – Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı Haziran ayına kadar kripto para birimlerine yönelik bir vergilendirme sisteminin açıklanacağını duyurdu.
Bu seneki G20 Zirvesi’nde gündemde yer edinen ve Finans Bakanları’nın kripto para birimlerine Temmuz ayına kadar bir düzenleme getirme açıklamasının ardından, Güney Kore merkezli Financial News’da yer alan habere göre, Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı, kripto para birimi yatırımcılarına değer katma vergisi ve diğer gelir vergilerinin ekleneceği bir vergilendirme sistemi açıklayacak.
Haziran ayında açıklanması beklenen vergilendirme sistemiyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu sistemle ilgili belirli bir zaman çizelgemiz yok fakat yılın ilk yarısında sanal para birimi vergilendirme sistemini açıklamayı düşünüyoruz” denildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca kripto para birimleri satışından elde edilen kârlara da vergi uygulanmasının değerlendirildiği belirtilirken, “Kripto para birimi işlemlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi için gelir vergisi yasasının değiştirilerek vergilendirilebilir objeler kategorisine konulması gerekir” uyarısı da yapıldı.
Vergilendirme sistemi kapsamında Güney Kore Vergilendirme Bakanlığı, ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerin kripto para birimleri vergilendirmelerini incelemek için söz konusu ülkelere yetkililer göndermeye başladı.

 

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