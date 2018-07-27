Güney Kore'de "kripto paralar için acil regülasyon" çağrısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) kripto para birimleri müdahale ekibi başı Hong Seong-ki, artan siber saldırı endişeleri sebebiyle kripto para birimleri regülasyonları konusunda acele edilmesi gerektiğini söyledi.

Seong-ki Bloomberg’e verdiği röportajda şöyle konuştu:

“Kripto para birimleri piyasalarında hızlı bir yükseliş görülürken, söz konusu ticaret platformlarının güvenlik açısından hazırlıklı olmadığını düşünüyorum.

“Kara para aklamanın önlenmesi ve yatırımcı güvenliği olmak üzere, öncelikle en önemli ve acil olan eylemleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Konuya ilişkin yasa en kısa sürede uygulanmaya başlanmalıdır.”

Seong-ki’nin kripto para birimleri piyasaları güvenliği kapsamındaki endişesi, ülkede süregelen siber saldırılara dayanırken, kripto para birimleri borsası Coinrail Haziran’da bir siber saldırı sonucu 37 milyon dolar zarara uğradığını duyurmuş ve Güney Kore’nin en büyük kripto para birimleri borsası Bithumb ise yine bir siber saldırı sonucu borsadaki işlemleri durdurmuştu.