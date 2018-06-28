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Güney Kore'de kripto para birimi borsalarına yeni düzenleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran () – Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para birimleri borsalarının gündeminde yer alan kara para aklamanın önüne geçilmesi ve Müşterini Tanı (Know Your Customer - KYC) gerekliliklerine...

Güney Kore'de kripto para birimi borsalarına yeni düzenleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran () – Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kripto para birimleri borsalarının gündeminde yer alan kara para aklamanın önüne geçilmesi ve Müşterini Tanı (Know Your Customer - KYC) gerekliliklerine ilişkin hazırlanan yeni kripto para birimi regülasyonlarını duyurdu.
Kripto para birimleri borsalarında, kara para aklamanın önüne geçilmesi hedefiyle FSC, borsalardaki kripto para birimleri işlemlerini ve kullanıcı aktivitelerini gözetlemesi için Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi’ni (KFIU) görevlendirdiğini açıkladı.
FSC ayrıca yetkilileri kripto para birimleri borsalarına sanal banka hesaplarını açan ve hizmet veren, piyasanın önde gelen bankaları Nongfhyup, Hana ve Kookmin’in de kontrol edilmesi için görevlendirdi.
Kripto para birimleri piyasalarındaki suç aktivitelerinin azaltılması yolunda FSC, Bankaların Müşterilerini İncelemesi (CDD) ve Ağırlaştırılmış Müşerini Tanı Tedbirleri (EDD) ile kripto para birimleri borsalarının şu hükümlerin yerine getirilmesini istiyor:

-Yabancılar yerel kripto para birimleri borsalarında sanal para birimi alım satımı yapamaz.
-Suçlular kara para aklama eylemleri için kişisel hesapları kullanamaz.
-Şüpheli işlemler ve ödeme süreçleri yasaktır.

Ülke genelinde, kişisel hesapların kara para aklama da dâhil olmak üzere çeşitli suç aktivilerinde kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla oluşturulan CDD kuralları kapsamında FSC, ayrıca borsalara yeni giriş yapan kullanıcı işlemlerinin de belirli bir süre boyunca kontrol edilmesini zorunlu kılıyor.
FSC, Güney Kore yönetiminin kripto para birimleri regülasyonları için bir süredir istekli olduğunu, fakat yerel yatırımcıların regülasyonlarının kabulüyle yönetimin kripto para birimleri işlemlerini meşrulaştıracağından çekindiğini belirtti.
Artan suç eylemleri ve siber saldırıların önüne geçilmesi için duyurulan regülasyonların Güney Kore kripto para birimleri borsalarını güvenli tutacağı öngörülüyor.

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