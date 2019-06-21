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Gundlach: Ekonomi kötüye giderse Trump 2020 başkanlık yarışından çekilir

Erkan Öz / İstanbul, 21 Haziran () - DoubleLine Capital’in 110 milyar dolarlık fon yöneten CEO’su Jeffrey Gundlach, ekonomi kötüye giderse, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2020 başkanlık seçimi yarışından çekilebileceğini öne sürdü. Fox...

Gundlach: Ekonomi kötüye giderse Trump 2020 başkanlık yarışından çekilir

Erkan Öz / İstanbul, 21 Haziran () - DoubleLine Capital’in 110 milyar dolarlık fon yöneten CEO’su Jeffrey Gundlach, ekonomi kötüye giderse, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2020 başkanlık seçimi yarışından çekilebileceğini öne sürdü.
Fox Business’ten Neil Cavuto’nun sorularını yanıtlayan Gundlach, “Gerçekten seçim yarışına gireceğinden bile emin değilim... Daha önce Başkan Lyndon Johnson da bir süre kampanya yapmış, fakat daha sonra (Vietnam) savaşından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yarıştan çekilmişti" dedi.
Trump’ın yeniden seçilmesinin neredeyse tamamen ekonomiye bağlı olduğunu belirten "Bono Kralı" lakaplı Gundlach, geçen hafta Amerikan ekonomisinin durgunluğa (teknik resesyon) girme ihtimalinin önümüzdeki altı ayda yüzde 40-50 ve önümüzdeki bir yılda yüzde 65 olduğunu öngörmüştü.
Ünlü yatırımcı durgunluk beklentisinin gerekçelerini ise getiri eğrisinin tersine dönmesi ve tüketici güveninin gelecekte zayıflayacağına işaret eden ekonomik göstergeler olarak sıralamıştı.
Gundlach, "Ekonomi durgunluğa girerse ve (Trump) gümrük tarifelerini kaldırıp tekrar canlılık oluşturamazsa, yeniden seçilmek için çok az şans kalır" dedi.
Trump Salı günü düzenlediği bir organizasyonla yeniden seçilmek için kampanyasını başlattı.
Öte yandan ekonomistler ABD'nin ekonomik durgunluğa girip girmeyeceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Wolters Kluwer tarafından düzenlenen Blue Chip Economic Indicators araştırmasına katılan ekonomistler, 2020 yılında ekonominin gerilemesi ihtimalini yüzde 38 olarak ifade ederken, the National Association of Business Economics’in Mayıs ayında düzenlediği araştırmaya katılan ekonomistler ise, aynı ihtimali yüzde 60 olarak tahmin etti.

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