Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük düzeyine indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Gümüş fiyatları, açılış öncesi işlemlerde hem Avrupa hem de ABD piyasalarının yükselmesiyle, yüzde 1.61 düşüşle 14.32 dolara kadar gerileyerek, 3 Aralık tarihinden bu yana en düşük düzeyine gerildi.

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gerginliklerine karşın yüzde 0.47 düşüşle 1,277.5 dolara geriledi.

Platin yüzde 0.25 artışla 804.9 dolara ve paladyum yüzde 0.74 artışla 1.335.5 dolara yükseldi.

