“Gümrük vergileri göç konusunda ters tepecek”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD’nin kaçak göçmenlerle mücadele yolu olarak gümrük vergilerinin yükseltilmesinin “ters tepeceğini” söyledi.

Bir basın toplantısında, ülkesinin ABD elçisiyle birlikte konuşan Ebrard, ABD ziyareti sırasında gümrük vergişleri konusunda ABD ile bir anlaşmaya varabilmeyi umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, 10 Haziran tarihinden itibaren Meksika’dan alınan mallara yüzde 5.0 ek gümrük vergisi getireceğini, Meksika’nın ABD’nin güney sınırındaki krizi engellememesi durumunda, bu oranın Ekim ayına dek yüzde 25’e yükseltilebileceğini söylemişti.