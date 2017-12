Güler Sabancı: Sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı değerlendireceğiz

İstanbul, 28 Aralık () - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, teknoloji, dijitalleşme ve eğitimi, önümüzdeki dönemin "üç önemli fırsatı" olarak nitelendirdi ve "sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına kadar her türlü fırsatı değerlendireceklerini" söyledi.

Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik olarak yayınladığı yeni yıl mesajında, 2017 yılını değerlendirirken, geleceğe ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Sabancı, 2017 yılında küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekonomide umut verici gelişmeler yaşandığının altını çizerek, "Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. IMF uzun yıllardan sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize etti" dedi ve ekledi:

"Ülkemize baktığımızda ise, jeopolitik etkileri politik, ekonomik ve sosyal olarak derinden hissettiğimiz bir yıl daha yaşadığımızı görüyoruz. Ancak olumsuzluklara rağmen, dünyadaki büyümenin ülkemize de yansımış olması memnuniyet vericidir."

Öncelikle, katma değer yaratan teknoloji yatırımlarının "çok büyük bir önem" taşıdığını da vurgulayan Sabancı, "Teknolojik anlamda dünya tarihinin en hızlı dönüşümüne tanık oluyoruz. Üstelik bu dönüşüm, 'daralan aralıklarla' ve "hızlı sıçramalarla" hayatımızı şekillendiriyor. Ekonomik büyüme de, teknolojideki değişimle paralel bir gelişim gösteriyor. Dolayısıyla, yarının güçlü ekonomileri arasında yer almanın tek yolu, buradan geçiyor" dedi ve şu konuların altını çizdi:

"İkinci öncelik ise, teknolojiyle yakından ilişkili olan dijitalleşme. 2020 yılında 24.6 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekonomide kendimize yer bulmak zorundayız.

"Bu konuda da, bir ortak vizyon ve yol haritası belirlenmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.

"Son olarak, teknoloji ve dijitalleşme ile değişen dünya eğitimi de dönüştürüyor ve bu yarışta kimse geriden başlamıyor.

"Çünkü dünyadaki hızlı değişim tüm ülkeleri tekrar en başa, başlangıç çizgisine getirdi. Bu da bize yepyeni bir fırsat penceresi araladı.

"Eğitim rekabetinin gerisinde kalmamak ve ülke olarak fark yaratmak için üstümüze düşen; bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin bize sağladığı olanaklarla yeni bir eğitim sistemi tasarlamaktır.

"Ülkemizi her alanda ileri taşımak ancak bu yolla mümkün olacaktır.

"Genç nüfus avantajını kullanarak, gereken yetkinliklerle bugünden donanmış nesiller yaratmak hedefimiz olmalıdır.

"Bu üç fırsatın da kazananı olmak için enerjimizi ortak hedeflere odaklamak, ihtiyaç duyulan iklimi yaratmak ve bugünden adım atmak gerekiyor."

"Yeni Neslin Sabancı'sı olacağız"

Sabancı Topluluğu olarak, önümüzdeki dönemi bu göstergeler üzerine inşa ettikklerini de vurgulayan Güler sabancı, "2017 yılı Sabancı Topluluğu için 'dönüşüm yılı' oldu. 90 yılı aşan hikayemizde yeni bir başlık açtık. CEO’muz Mehmet Göçmen’in liderliğinde, yeni yönetim ekibimizle birlikte koşulmaya başlanan bu yeni etapla birlikte, biz artık sadece 'Türkiye’nin Sabancı'sı' değil, 'Yeni Neslin Sabancı'sı' olacağız" dedi ve mesajını şöyle sürdürdü:

"Yeni Neslin Sabancı’sı olarak önümüzdeki dönemde de ekonomimizi dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, dijital dönüşümün dokunduğu her alanda değişime liderlik etmeye, teknoloji odaklı yatırımlarımızla ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

"Bu noktada da Sabancı Topluluğu’na düşen, 'örnek' ve 'öncü' olmaktır. Ortaya koyduğumuz yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz." (Fotoğraflı)