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Güler Sabancı: Hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerjide yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine odaklanmayı sürdüreceklerine işaret ederek, "Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji...

EKONOMİ 20.12.2019, 13:42
Güler Sabancı: Hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, enerjide yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine odaklanmayı sürdüreceklerine işaret ederek, "Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz" dedi.
Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi’nin (IICEC) ev sahipliğinde Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu’nun (World Energy Outlook 2019) Türkiye tanıtımının da yapıldığı 10. IICEC Enerji Konferansı İstanbul’da yapıldı.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın her yıl hazırladığı, dünya liderlerinin ve sektörün başucu kitabı olan Dünya Enerji Görünümü’nün (World Energy Outlook) Türkiye lansmanına, IICEC’in bir kez daha ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını vurgulayan Güler Sabancı, “Bu referans niteliğindeki raporun, IICEC çatısı altında paylaşılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.
IICEC’in uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve kapsamlı bir modelleme ile gercekleştirdiği Türkiye Enerji Görünümü (Turkey Energy Outlook) çalışmasında da önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Güler Sabancı, şöyle konuştu:
"(Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı) Dr. Fatih Birol’un yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen bu çalışmayı önümüzdeki yıl içinde açıklayacağımızın müjdesini de burada vermek isterim. Bu çalışma Türkiye için bir ilk olacak.
"IICEC bu çalışmayı tüm sektör paydaşların değerli katkılarıyla ortak bir akılla gerçekleştiriyor.
"Tamamlandığında, ülkemizin ve enerji sektörümüzün geleceği için, 2040 yılına kadar olan dönemi kapsayan, uzun vadeli ve büyük resmi ortaya koyan, önemli politika, yatırım ve karar süreçlerine katkı sağlayacak çok değerli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız."
Stratejik önem taşıyan enerji sektörünün başta Enerji Bakanlığı olmak üzere tüm düzenleyici ve karar alıcı kurumların adımlarının kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Güler Sabancı, şunları söyledi:
"Elektrik sektöründe 100 milyar doları aşan yatırımlarla kurulu gücümüzün yaklaşık üç kat artması, yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında sağladığımız güçlü artış ve operasyonel mükemmellik ve arz kalitesi kazanımları, sektörümüzün geleceği için son derece önemli gelişmeler olmuştur.
"Ancak elbette hala gidecek yolumuz var. Yıllık 300 teravatsaati aşan elektrik tüketiminde hem arz hem de talep tarafında fiyatlama önem taşıyor. Hem mevcut hem de yeni yatırımlar için öngörülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz.
"Enerji sektörünü, tüketim de dahil her halkada daha verimli işletmek durumundayız. Bunlarla birlikte, enerji verimliliği ve karbon yoğunluğunun azaltımına katkı sağlayacak teknolojileri desteklemeliyiz. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşların, işbirliği içinde bu alanlara odaklanması gerektiğine inanıyoruz."
"Teknolojinin etkisiyle hızla dönüşen bir enerji ekosistemine doğru ilerliyoruz" diyen Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak değişmeyen bir unsur var: İnsan. Ülkemizde enerji denildiğinde, 500 binin üzerinde çalışanı, kamu kurumları, özel sektör, STK ve üniversiteleri ile çok geniş bir ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla, gelecek için en önemli değerimiz, 'yetişmiş insan kaynağımız'dır.
"Bu noktada, pek çok alanda olduğu gibi enerjide de kamu-sanayi-üniversite işbirliklerini çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ile IICEC, 'üçlü sac ayağı' modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna 'başarı üçgeni' de diyebiliriz.
"Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli, bilgi ve teknoloji yoğun proje ve işbirliklerine odaklanmayı sürdüreceğiz. Sektörümüzü, enerji kaynaklarımızın yanı sıra insan kaynaklarımızı ve teknolojiyi de daha etkin şekilde kullanarak, daha iyi bir geleceğe taşımalıyız.
"Stratejik ve operasyonel çalışmalarımızı, yatırımlarımızı ve politikalarımızı büyük resme ve bu resmi inşa edecek insanlara odaklanan bir anlayışla yürütmek, hepimizin önceliği olmalıdır."

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