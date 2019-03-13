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Grup DNC: Önlem amaçlı konkordato kararı almak zorunda kaldık

İstanbul, 13 Mart () - Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, "Ekonomide yaşanan olumsuz durum karşısında, Grup DNC olarak önlem amaçlı konkordato kararı almak zorunda kaldık" dedi. Dinçerler, konuyla...

Grup DNC: Önlem amaçlı konkordato kararı almak zorunda kaldık

İstanbul, 13 Mart () - Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, "Ekonomide yaşanan olumsuz durum karşısında, Grup DNC olarak önlem amaçlı konkordato kararı almak zorunda kaldık" dedi.
Dinçerler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki isim haklarını elinde bulunduran Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, yeni bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz. Şeffaflık prensibimizden hareketle, sizleri girdiğimiz bu süreçle ilgili bilgilendirmek isteriz.
"Üst şirketimizin almış olduğu karara istinaden, Grup DNC olarak bizler ise Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki operasyonel faaliyetlerine değer katacak, projelere imza atmaya devam ediyoruz.
"Yakın bir zamanda Gloria Jean’s Coffees zincirine 12 yeni halka daha eklemeye hazırlanıyoruz. İlk kez gireceğimiz Trabzon, Mersin ve Denizli’nin illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir’de açılacak yeni mağazalarımızla büyüme ivmemizi sürdüreceğiz. Ayrıca, İstanbul Havaalanı’nda açılacak olan 4 yeni şubemizle, markamızı daha da güçlendireceğiz.
"Ekonomide yaşanan olumsuz durum karşısında, Grup DNC olarak önlem amaçlı konkordato kararı almak zorunda kaldık.
"Yaşanan bu süreçte iş ortaklarımızı mağdur etmeden, şirketimiz yine her zaman olduğu gibi çalışacak, üretecek, aynı hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edecek."

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