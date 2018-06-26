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Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor

İstanbul, 26 Haziran () - Groupama’nın Türkiye’deki şirketleri Groupama Sigorta A.Ş. ve Groupama Emeklilik A.Ş.'nin Genel Müdürlüğüne 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle Philippe-Henri Burlisson atanacak. Philippe-Henri Burlisson; Ecole Nationale...

Groupama Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson oluyor

İstanbul, 26 Haziran () - Groupama’nın Türkiye’deki şirketleri Groupama Sigorta A.Ş. ve Groupama Emeklilik A.Ş.'nin Genel Müdürlüğüne 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle Philippe-Henri Burlisson atanacak.
Philippe-Henri Burlisson; Ecole Nationale des Industries Chimiques de Nancy ve Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs üniversitelerinde Kimya Mühendisliği eğitimi aldı.
Kariyerine Süreç ve Üretim Mühendisi olarak Exxon-Mobil Grubu’nda başlayan Philippe-Henri Burlisson, 1999’da Enerji Konusunda Uzman Underwriter olarak Groupama’nın reasürans şirketi olan Sorema’da iş hayatına devam etti.
Sorema’nın 2001’de Scor’a satılmasıyla Groupama Portföy Yönetimi’nde iş hayatına devam eden Burlisson burada sırasıyla; Finansal Analist, Uluslararası Fon Yönetimi ve Aktif Yönetiminden Sorumlu Müdür görevlerini üstlendi. 2009 yılında Grup Aktif Yönetimi ve İlişkileri Müdürlüğü’ne; 2012 yılında da Groupama Assicurazioni’de (İtalya) Mali İşler ve Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 2014’te Genel Sekreterlik ve Satın Alma birimleri de kendisine bağlandı. 2016’dan bu yana ise Groupama Grubu’nda Uluslararası Operasyonlar Müdürü olarak görev yapıyor. (Fotoğraflı)

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