Greenpeace: Dünyada tüketilen antibiyotiğin yarısını hayvancılık endüstrisi kullanıyor

İstanbul, 25 Ocak () – Tavukçuluk endüstrisi’nin mevcut uygulamaları ile halk sağlığını riske attığı ve doğaya zarar verdiğini iddia eden küresel çevre örgütü Greenpeace'e göre, dünyada tüketilen antibiyotiklerin yarısı hayvancılık endüstrisi tarafından kullanılıyor.

Endüstrinin "daha az yem ile daha çok et" üretimini amaçladığını savunan Greenpeace, tavukları adeta “hastalık önleyici ilaçlar” yani içinde antibiyotiklerin de bulunduğu profilaktiklerle beslediğini savunuyor.

Greenpeace'e göre, Dünya Sağlık Örgütü, aşırı antibiyotik tüketimini, yarattığı "antibiyotik direnci" nedeniyle insanlığın önündeki en büyük sağlık tehdidi olarak tanımlıyor.

Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, endüstriyel tavukçuluğun soframız için oluşturduğu risklerin, sadece az yemle, daha çok et elde etmek uğruna, tavuklar hasta değilken verilen profilaktiklerle sınırlı olmadığını savunarak GDO’lara da dikkat çekti ve ekledi:

“Genetiği değiştirilmiş soyalar sağlığımızla birlikte yıllık 1 milyar dolarlık ithalat hacmi ile cebimizi de zora sokuyor. Türkiye’nin ithal ettiği soyaların neredeyse tamamı GDO; ve bu GDO’ların neredeyse yarısından fazlası tek başına tavukçuluk endüstrisi tarafından kullanılıyor. Oysa Türkiye uygun iklim koşulları ve 3 milyon hektarın üzerinde atıl duran ekilebilir arazisiyle, tavukçuluk endüstrisinin ihtiyaç duyduğu soyayı veya alternatif protein kaynaklarını -üstelik de GDO’suz- kat be kat kendi başına yetiştirebilecek kapasitede. Ancak kurdukları düzeni bozmak istemeyen tavuk şirketleri, yerli kaynaklarımızı harekete geçirmek yerine, bizleri GDO’lara boğmak pahasına her sene yüz milyonlarca dolar dövizimizi heba ediyor.”

(Fotoğraf - İnfografik)