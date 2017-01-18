Greenpeace: Almanya kadar yağmur ormanı palmiye yağı üretimi için yok edildi

İstanbul, 18 Ocak () - Küresel düzeyde çevreci eylemleriyle tanınan Greenpeace, tartışmalı palmiye yağı için "Almanya büyüklüğünde" yağmur ormanının kesildiğine dikkat çekerek, "İnsan sağlığını tehdit eden palmiye yağı, dünyanın geleceğini de tehlikeye atıyor" uyarısı yaptı.

Greenpeace'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 2015 yılında 418 milyon dolar değerinde ithal ettiği palmiye yağı, gıda, kozmetik ve temizlik sektörü ürünlerinde yaygın şekilde kullanılıyor.

Türkiye’nin ithal ettiği 418 milyon dolar değerindeki palmiye yağının "neredeyse tamamının" Malezya ve Endonezya’dan geldiği vurgulanan Greenpeace açıklamasında, şöyle denildi:

"Geçen 25 yılda palmiye yağı üretimini yaklaşık 6 kat arttıran Endonezya dünyanın da en büyük palmiye üreticisi konumuna geldi. Palmiye yağı şirketleri üretimi arttırabilmek için yağmur ormanlarında ciddi kıyımlar yaparak, araziye palmiye yağı üretmeye yönelik ekimler gerçekleştirdiler. Milyonlarca hektarlık alan palmiye yağı üretimi için yok edildi. Greenpeace’in yaptığı çalışmalar, 1990’dan bu yana Endonezya’da 31 milyon hektarlık yağmur ormanı alanının yok edildiğini gösteriyor. Bir başka deyişle Almanya’nın yüzölçümü kadar yağmur ormanı yok edildi."

“Gıda endüstrisinin yoğun olarak kullandığı palmiye yağı sadece insanları değil gezegeni de kanser ediyor” diyen Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Kampanya Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, “Gezegenimizin en değerli varlığı yağmur ormanlarını adeta bir ur gibi saran palmiye plantasyonları uğruna bu ormanlar yakılıyor" dedi ve ekledi:

"Bunun neticesinde çok değerli karbon yutağı olması gereken bu ormanlar, atmosferde ek karbon birikimi yaratarak iklim değişikliğine karşı gezegenimizi daha da kırılgan hale getiriyor. Gezegenimizin en zengin biyoçeşitlik hazinesine ev sahipliği yapan yağmur ormanları gıda endüstrisinin doymak bilmeyen kar hırsına teslim edilirken, orangutanlar gibi, sumatra kaplanı gibi eşşiz canlılar yok olmanın eşiğine itiliyor. Endonezya ve Malezya’dan yılda yarım milyar dolarlık palmiye yağı ithalatı yapan Türkiye gıda endüstrisi de, bu kabul edilemez çevre suçuna ne yazık ki ortak oluyor.”

İnsanlar için hayati bir öneme sahip olan yağmur ormanlarının, aynı zamanda sayısız canlı türüne ev sahipliği yaptığı anımsatılan açıklamada, "Atmosferdeki sera gazını soğurarak iklim değişikliğiyle de mücadele eden ormanlık alanların tahribi hem buralarda yaşayan canlı türlerini hem de insanların geleceğini tehlikeye atıyor" denildi.

Palmiye yağı tartışmaları

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, geçen hafta yaptığı açıklamada, palmiye yağının kullanımında yüksek ısının "kanserojen madde" ürettiği uyarısı yaptı ve bu konuda araştırılma yapılmasını önerdi.

Avrupa Gıda Güvenliği Merkezi'nin, palm yağının gıda üretiminde 200 derecenin üzerinde ısıtılarak kullanılması halinde kanserojen madde ürettiğini açıkladığına işaret eden Vargı, "Ülkemizde ucuzluğu nedeniyle gıda üretiminde sıklıkla kullanılan palm yağının, hangi ısıya kadar yükseltilip kullanıldığı bilinmiyor. Bu açıdan tüketicilerde EFSA'nın açıklamasının ardından oluşan panik havasının giderilmesi için bir komisyon kurularak bu konu enine boyuna araştırılmalı" dedi.

Bunun üzerine Türk Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) yaptığı açıklamada, Türkiye gıda sanayiinde kullanılan endüstriyel yağ üretiminin dünya standartlarının üzerinde olduğu yanıtını verdi.

TGDF’den yapılan açıklamada, federasyonun kurulduğu günden bu yana halkın sağlıklı, kaliteli ve ekonomik beslenmesini sağlamak hedefiyle çalıştığı belirtilerek, “Bu çerçevede Palm yağına ilişkin kamuoyu gündemine gelen 2016 tarihli EFSA çalışması sektörümüzün gündeminde yer işgal etmemektedir” denildi.