Great Place To Work’ten şirketlere ücretsiz destek

Great Place To Work Enstitüsü, şirketlere ücretsiz olarak çalışan anketi desteği sağlamaya başladı. COVID-19 sürecinin çalışanlar üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen Enstitü, çalışan sağlığı, esnek çalışma ve koordinasyon konularında hizmet sunuyor.

Toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını, çalışanları ve ekonomiyi etkiledi. Şirketler, iş akışlarındaki sürekliliği ve çalışanlar arası iletişimi sağlamanın, aynı zamanda kaygıyı azaltıp güven duygusunu ön plana çıkarmanın yollarını arıyor.

İş dünyasının yüzde 68’i salgın yüzünden kaygılı

Pazarlamasyon Prime’ın Covid19 Raporu’na göre, salgın, iş dünyasının yüzde 68’lik kesimini “oldukça fazla” endişelendiriyor. Yüzde 27’lik kesim ise salgının etkilerinden “kısmen endişe” ediyor. Raporda, dünyada alınan önlemleri etkili bulanların oranı yüzde 9 olarak gösterilirken, Türkiye’de alınan önlemleri etkili bulanların oranı ise yüzde 2 olarak belirtiliyor.

Koronavirüs sürecinin çalışanlara olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyorlar

COVID-19 sürecinin çalışanlar için olası olumsuz etkilerinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Great Place to Work® Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Hepimiz COVID-19 krizi ile mücadele ediyoruz ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Kaygı, çaresizlik ve korku duygularını hissettiğimiz bugünlerde güvene, motivasyona ve kesintisiz iletişime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamalı ve sağduyulu olmalıyız. Her sektöre açık düzenlediğimiz ücretsiz analizlerimizle, bu hassas dönemde çalışanlara ve yöneticilere destek olmayı, iş akışında oluşabilecek risk faktörlerini önlemeyi ve yeni bakış açıları kazandırmayı

amaçlıyoruz.” bilgisini verdi.