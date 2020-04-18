Great Place To Work’ten şirketlere ücretsiz destek
Great Place To Work Enstitüsü, şirketlere ücretsiz olarak çalışan anketi desteği sağlamaya başladı. COVID-19 sürecinin çalışanlar üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen Enstitü, çalışan sağlığı, esnek çalışma ve koordinasyon konularında hizmet sunuyor.
Great Place To Work Enstitüsü, şirketlere ücretsiz olarak çalışan anketi desteği sağlamaya başladı. COVID-19 sürecinin çalışanlar üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefleyen Enstitü, çalışan sağlığı, esnek çalışma ve koordinasyon konularında hizmet sunuyor.
Toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını, çalışanları ve ekonomiyi etkiledi. Şirketler, iş akışlarındaki sürekliliği ve çalışanlar arası iletişimi sağlamanın, aynı zamanda kaygıyı azaltıp güven duygusunu ön plana çıkarmanın yollarını arıyor.
İş dünyasının yüzde 68’i salgın yüzünden kaygılı
Pazarlamasyon Prime’ın Covid19 Raporu’na göre, salgın, iş dünyasının yüzde 68’lik kesimini “oldukça fazla” endişelendiriyor. Yüzde 27’lik kesim ise salgının etkilerinden “kısmen endişe” ediyor. Raporda, dünyada alınan önlemleri etkili bulanların oranı yüzde 9 olarak gösterilirken, Türkiye’de alınan önlemleri etkili bulanların oranı ise yüzde 2 olarak belirtiliyor.
Koronavirüs sürecinin çalışanlara olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyorlar
COVID-19 sürecinin çalışanlar için olası olumsuz etkilerinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Great Place to Work® Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Hepimiz COVID-19 krizi ile mücadele ediyoruz ve belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Kaygı, çaresizlik ve korku duygularını hissettiğimiz bugünlerde güvene, motivasyona ve kesintisiz iletişime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamalı ve sağduyulu olmalıyız. Her sektöre açık düzenlediğimiz ücretsiz analizlerimizle, bu hassas dönemde çalışanlara ve yöneticilere destek olmayı, iş akışında oluşabilecek risk faktörlerini önlemeyi ve yeni bakış açıları kazandırmayı
amaçlıyoruz.” bilgisini verdi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016