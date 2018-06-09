(Görüntülü) Üniversite adayları sınava İZÜ Kütüphanesi'nde hazırlanıyor

İSTANBUL, () - 13 bin 500 metrekarelik alanı ile İstanbul’un en büyük kütüphanesi olarak kabul edilen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Kütüphanesi, geçtiğimiz Mayıs ayında açıldı. İlk olarak üniversitede okuyan öğrenciler tarafından sınav zamanında kullanılan kütüphane, şimdilerde daha çok Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile bir araya geldi. İZÜ Merkez Kütüphanesi’nde ders çalışan üniversite adaylarını ziyaret eden Prof. Dr. Bulut öğrencilere sınav ve üniversite eğitimi hakkında tavsiyeler verdi.Dünyada öğretmeye ve araştırmaya dayalı olarak iki tür üniversitenin bulunduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Türkiye’nin, uzun vadede yol gösterici büyük araştırma üniversitelerine ihtiyacı var. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adına bugüne kadar, büyük bir ülkenin büyük bir araştırma üniversitesi olma yolunda çok önemli adımlar atıldı. Bu sene de hacim olarak, tek bina olarak İstanbul’un en büyük kütüphanesini açtık. Araştırma üniversiteleri için Ar-ge demek kütüphane demek, laboratuvar, proje demek. Dolayısıyla bu üniversitenin özellikle araştırma altyapısının güçlenmesi anlamında bu İstanbul’un en büyük kütüphanesinin çok önemli katkıları olacak” dedi. “ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANANLAR GELİYOR” Final sınavları zamanında kütüphanenin üniversite öğrencileri tarafından doldurulduğunu belirten Prof. Dr. Bulut, “Üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz de buraya gelip ders çalışmak istiyorlar. Tabii biz de onlara bu imkanları sunuyoruz. Daha üniversiteye başlamadan bir üniversite havası solumalarını istiyoruz. Bir de tabii onların halini hatrını, dertlerini soruyoruz. Eğer soru çözme konusunu da dahil, varsa bir problerini çözme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başta bizler olmak üzere, hocalarımızın bu anlamda öğrencilerimize destek olmalarını sağlıyoruz. Bu sınav zamanı çok önemli biliyorsunuz. Az bir zaman kaldı üniversite sınavına. Onların en başarılı şekilde sonuç almaları için onlara bu ortamdan istifade etmeleri için üniversitemizin bu büyük kütüphanesini onların da hizmetine açmış olduk” şeklinde konuştu. Lisede okuyan öğrencilerin güvenlikte sıkıntı yaşamadan içeri girebildiklerini belirten Prof. Dr. Bulut, “Onları hiçbir şekilde tedirgin etmeden, güvenlik önlemlerimiz çerçevesinde içeri alabiliyoruz. Bütün çalışkan öğrencilere kapımız açık” dedi. “KÜTÜPHANE DERS ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN TÜM DONANIMLARA SAHİP” Kütüphanede rahatça ders çalışabildiğini dile getiren Hukuk bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Sümeyye Yolcu, “Kütüphane ders çalışma ve araştırma açısından tüm donanımlara sahip. Vize ve final haftamızda kütüphaneye gelip ders çalışma imkanımız var. Okulda kendimi akademik anlamda geliştirebileceğimi düşünüyorum. Çok fazla seminerler ve kendimizi geliştirmeye yönelik programlar oluyor. Hepsine de elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu. “KÜTÜPHANEMİZ İSTANBUL’DAKİ TÜM ARAŞTIRMACILARA AÇIK” Kütüphanelerin üniversitelerin kalbi olduğunu söyleyen Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Kasım Çelik, “Bir üniversitenin ne kadar güçlü bir kütüphanesi, ne kadar zengin bir koleksiyonu varsa üniversitede de eğitim o kadar kaliteli olur. Küçük bir kütüphanemiz vardı. İlk günden bu ya en az 10 bin metrekarelik bir kütüphaneye ihtiyaç olduğunu anlattık. Yöneticilerimiz de hakikaten konunun bilincinde. Gerekli önemi verdiler ve 13 bin 500 metrekare brüt alana sahip İstanbul’un en büyük kütüphanesini bu üniversiteye kazandırdılar. Burası sadece bizim üniversite öğrencilerimize içerisinde bulunduğumuz Halkalı, Küçükçekmece civarındaki hatta İstanbul’daki tüm araştırmacılara da açık” dedi. “SINAV ZAMANINDA KÜTÜPHANEMİZ HİÇ KAPANMADI” 2011’de kurulan okulun o günden beri bir kütüphane binası çalışması içerisinde olduğunu belirten Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Çelik, “Ama birkaç projenin oluşması, değişmesi derken en son 2016’da inşaatına başlandı ve geçtiğimiz Mayıs ayında açtık. Tabii daha ufak tefek eksiklerimiz var onların bilincindeyiz. Ama Mayıs ayında açmamızın sebebi de o zaman üniversite öğrencilerimiz final dönemindeydi. Bir aya yakın bir süre 24 saat hiç kapanmadan işledi burası. Öğrencilerimiz de memnun oldu, biz de ilgiden dolayı memnun olduk” şeklinde konuştu. 65 bin civarında kayıtlı kitap olduğunu belirten Çelik, “Günümüzde artık elektronik kaynaklarımız da çok önemli. Aşağı yukarı 250 bin civarında elektronik kitabımız var. 48 adet elektronik veri tabanımız var. Bunların hepsi kampüste öğrencilerimize, hocalarımıza açık durumda” dedi. “İLK DEFA BİR ÜNİVERSİTE GÖRÜNCE BÜYÜK GELDİ” Kütüphaneye 4 gündür geldiğini söyleyen Hasan Polatkan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Burak Özgönül, “Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Dershaneye de gidiyordum ama burası sessiz ve denemelerimi, soru bankalarımı çözebiliyorum. Üniversiteye ilk girdiğimde bayağı büyükmüş dedim. Kampüsü gezmek için tur attım arkadaşlarımla.Burada çalışmak güzel bir şey gerçekten. Lise binaları dışında,ilk defa bir üniversite görünce büyük geldi” dedi.