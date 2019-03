(Görüntülü) Türk doğaltaş sektörü MARBLE İzmir'de buluştu (2)

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MARBLE İzmir Fuarı, binlerce sektör temsilcisinin katılımıyla açıldı. 25'inci kez düzenlenen MARBLE İzmir'in açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, katıldığı son fuar olduğunu belirterek, "Bu fuar 1 numaralı dünya fuarıdır. Böyle bir fuarın İzmir'de yapılması kente ekonomik getiridir. Bundan sonra bir hemşeriniz olarak İzmir'de yaşamaya sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim" dedi. Bu yıl 25'inci yaşını kutlayan dünyanın en büyük fuarlarından MARBLE İzmir Fuarı, 4 gün süresince Türkiye ile dünyanın her bölgesinden sektör profesyonelini Fuarİzmir'de ağırlayacak. İzmir'in dünyaya açılan en büyük kapısı olan MARBLE İzmir Fuarı, 30 Mart Cumartesi gününe kadar binlerce sektör profesyoneline ev sahipliği yapacak. Fuarın açılışına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuar kapsamında önce 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Taş Kongresi'nin açılışı yapıldı. Açılış için düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görev süresi boyunca sayısız fuar açılışına katıldığını 25'inci MARBLE İzmir Fuarı'nın sonuncu olduğunu söyledi. Doğaltaş Kongresi'nin 5'incisini, doğaltaş forumunun ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kocaoğlu, "25 yıllık bir sürecin 15 yılına şahit oldum. 15 sene önce göreve başladığımızda bu fuar büyüme eğilimindeydi. Katılımcı sayısıyla ihracatçı sayısı paralel gitti. Katılımcı sayısında bini aştık. Bugün ihracat ise 2.5 milyar dolar seviyesine geldi. Türkiye taşta çok önemli bir hazineye sahip. Bu fuarın taşın tanıtımına çok büyük katkısı var. Mermer fuarı ve kongresi İzmir'e, Ege Bölgesi'ne çok yakışıyor. 15 yıldır fuarın İzmir'de kalması konusunda çok özverili çalışmalarda bulunduk. Bu fuarın sahibi İzmir'dir" dedi. Fuara yurt dışından gelen katılımcılar olduğunu dile getiren Kocaoğlu, ülkelerin yönetiminde aklın ve bilimin rehberliği sayesinde hata payının azaldığını söyleyerek kaynakların verimli kullanılabildiğini dile getirdi. Kocaoğlu, "Bu benim son mermer fuarım. Birkaç gün sonra görevi teslim edeceğim. Sektör temsilcileri olarak bana verdiğiniz destekler için teşekkür ederim" dedi. 'BUGÜN DOĞAL TAŞIN BAYRAMI KUTLANIYOR' 25'inci MARBLE İzmir Fuarı'nın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'de fuarcılığın nasıl yapılması gerektiğini dünyaya gösterdiklerini ileri sürerek "Bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlar fuarcılığı daha da ileriye götürecek. Fuarcılık için yapılan bu mekan sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla 337 bin metrekare alan kamulaştırılarak yapıldı. Yeriniz varsa bunu büyütmeniz mümkün. İzmir'de bugün doğaltaşın bayramı kutlanıyor. Umuyorum bu bayram dünyanın her tarafından gelen ziyaretçilerimizle daha da anlamlı olur" dedi. Fuarlar ve kongrelerin kentlere ait olduğunu ifade eden Kocaoğlu, fuarların özelleştirilmesine karşı çıktığını belirterek, "Fuarlar bu kentte sahip çıkılması gereken sektörlerdir. Bunun herkes tarafından böyle değerlendirilmesi lazım. Birçok şey özelleşebilir. Konuya göre aklın ve bilimin rehberliğinde incelenir karar verilir. Ama fuarlar kongreler başkadır. O kentin yarattığı değerlerdir." 'BU FUAR 1 NUMARALI DÜNYA FUARIDIR' MARBLE İzmir Fuarı'nın ekonomik büyüklük olarak dünyada mermer fuarları içerisinde birinci olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, amacın ticaretin geliştirilmesi olduğunu söyleyerek "Bu fuar 1 numaralı dünya fuarıdır. Böyle bir fuarın İzmir'de yapılması kente ekonomik getiridir. Bundan sonra bir hemşeriniz olarak İzmir'de yaşamaya sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. İzmir'in gelişmesi için amatörce uğraşlarıma devam edeceğim. Mermer sektörüne bu fuar için hayırlı kazançlar diliylorum" diye konuştu. Başkan Kocaoğlu son olarak mermercilikte blok satış ile işlenmiş satış konusunda bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek "Mermer işleme teknolojileri konusunda maliyeti düşürücü unsurları yakalayıp tasarımı geliştirdiğimizde mutlaka blok satıştan proje satışına geçtiğimizde katma değerimiz artacaktır. Bana hakkınızı helal edin benim hakkım varsa helal olsun" dedi. 'PAYDAŞLARI BİRARAYA GETİRECEĞİZ' Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da dünyanın üç büyük fuarından birinde olduklarını ifade ederek maden ihracatçılarının bir sanayici olarak zaman içerisinde daha görünür hale geldiğini söyledi. 2023 hedeflerine bu moral ve motivasyonla yürüdüklerini kaydeden Kaya, inadına ihracata devam ettiklerini belirterek "Katma değerli ürünler için tasarım yarışmasına ciddi destek veriyoruz. İZFAŞ ile bu konuda omuz omuza çalışıyoruz. Bu sektörün paydaşları olarak ben demeden biz demeyi başardık. Uzun yıllar bu sektör tek ses olmayı becerememiştir. Şuanda 11 adet madenle ilgili sivil toplum kuruluşu olarak önümüzdeki sene 'Hayatımız maden 3'ü biz yapacağız. Diğer bakanlıklardaki paydaşları bir araya getirip dertlerimizi anlatmak istiyoruz. Dünya ticaretindeki daralma malum. Maden koordinasyon kurulu kuruldu. Çok hızlı bir şekilde izinlerimizi alırsak biz 2023 hedeflerini gerçekleştiririz. Çünkü dünyadaki rakamlar ortada" dedi. Fuarın açılış kurdelesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte açılışa katılınlar tarafından kesildi. Açılışın ardından Başkan Aziz Kocaoğlu, İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener ile birlikte fuarı gezerek standları ziyaret etti. Kocaoğlu, tasarım yarışmasına katılan modelleri yakından inceleyerek bilgi aldı. TAŞLAR SERGİLENECEK Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörünün büyük bağlantılar yapması hedefleniyor. Ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham dev blok, yarı işlenmiş ve işlenmiş yepyeni doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemelerinin de yer aldığı MARBLE İzmir Fuarı, önemli isimleri de ağırlıyor. 5'inci Uluslararası Taş Kongresi, Dünya Taş Forumu, Designer Habitat Workshop ve Genç Yaratıcı Fikirler Platformu alanında dünyada önemli işlere imza atmış kişilere ev sahipliği yapıyor. Toplamda 150 bin metrekare alanda gerçekleşen fuarda; A, B ve C Holü doğal taş firmalarını ağırlıyor. Hollerde işlenmiş ve yarı işlenmiş doğal taşlar, sektör profesyonellerini karşılıyor. C Holü'nün yarısı uluslararası katılımcıların yer aldığı bölüm olurken; Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ve İran'dan gelen toplamda bin 500 blok, C Holü'nün dış kısmından başlayarak D Holü'nün açık otopark bölümüne kadar geldi. C Holü'nün yan bölümünde kurulan üzeri kapalı dev alanda ise mermer sektöründe önemli bir yere sahip olan makineler yer alıyor. İş makinelerinin görsel şovu ise hollerin ortasında bulunan dev etkinlik alanında ziyaretçileri karşılıyor. Bu bölümlerde birbirinden özel iş makineleri sergilenirken, D Holü ise makine sarf malzemelerine ev sahipliği yapıyor. 1100 FİRMA 25'inci MARBLE İzmir Fuarı'na bu yıl 209'u yabancı olmak üzere toplamda 1100'e yakın firma katılıyor. Fuarda; Almanya, Amerika, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan,Vietnam ve Yunanistan yer alıyor. Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan Türk doğal taş sektörünün şovuna sahne olacak 25. MARBLE İzmir Fuarı'nda, 63 ülkeden yüzlerce satın almacı bulunacak. Fuar süresince yerli ve yabancı katılımcılarla ticari görüşmeler yapma imkanı yakalayacak satın almacılar, başta İzmir olmak üzere ülke ekonomisi ve ihracata katkı sağlayacak. Fuarla birlikte Türkiye'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran Türk doğal taş sektörüne pozitif katkı sağlamak hedefleniyor. 25'inci MARBLE İzmir Fuarı öncesinde kentin merkezi ve çevre ilçelerdeki otellerde yoğunluk yaşanıyor. Yurt dışı ve yurt içinden gelen sektör profesyonellerinin ilgisi, kentin dinamiklerini de mutlu etti. Dört gün boyunca fuar öncesi ve sonrasında İzmir'de vakit geçirme imkanı bulacak konuklar, kent ekonomisine de katkı sağlayacak. TASARIM VE ETKİNLİKLER 25'inci yılında tasarım ve etkinlikleriyle ön plana çıkan Fuarİzmir, doğal taş sektörünün geleceği için bir amiral gemisi olarak hizmet veriyor. Dünya Taş Forumu, Genç Yaratıcı Fikir Platformu, Designer Habitat Workshop ve Uluslararası Taş Kongresi ile MARBLE İzmir, sektörün geleceği için önemli etkinliklere imza atıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Dünya Taş Forumu, bu yıl daha geniş bir katılımla gerçekleşen Doğal taş sektörünün öncü kuruluşlarından olan Doğal Taş Enstitüsü (Amerika), Dünya Doğal Taş Birliği (İspanya), Avrupa Doğal Taş Endüstrileri Federasyonu (Almanya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Avusturya), Rusya Taş Endüstrisi Birliği, FICCI - Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Shuitou Uluslararası Taş Fuarı (Çin), WARSAW EXPO (Polonya), Iran Stone Expo (İran), CarraraFierre (İtalya) fuardaki yerini alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra, Ege ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliklerinin başkan ve temsilcileri de forumda yer alıyor. Doğal taş endüstrisinin dünya devleri, sektörün bugünü ve geleceğini değerlendirmek üzere fuarizmir'de buluşuyor. DOĞAL TAŞIN DÖNÜŞÜMÜ 2018 yılında tasarım alanında atılan önemli adımlardan biri olan Genç Yaratıcı Fikir Platformu ise bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Doğal taşın dönüşümüne değişik fikirler sunan platform, sektörde mevcut olan tasarım ihtiyacına cevap veriyor. Sektörü yeni tasarımlar ile güçlendirip uluslararası pazarlarda yenilik yaratabilecek özgün tasarımcıları teşvik eden platform kapsamında genç tasarımcılar Türk doğal taşlarıyla özgün ve üretilebilir ürünler ortaya çıkarıyor. Tasarımların katılımcı firmalar tarafından üretim sürecine geçtiği platform sonucunda, genç ve yaratıcı fikirler, doğal taş ve mermere yönelik ürünlerini fuar süresince sergileme olanağı elde edecek. 29 Mart tarihinde ise en değişik üç tasarıma ödül ve en çok katılımı gösteren üniversiteye ise Ege İhracatçı Birlikleri özel ödülü olarak üç boyutlu yazıcı verilecek. UZMANLAR KONGREDE BULUŞTU Türkiye ve dünyada önemli çalışmalara imza atmış dünyaca ünlü mühendis ve mimarları bir araya getiren 5. Uluslararası Taş Kongresi, jeolojik bir miras olan doğal taşın antik çağdan günümüze dek süren serüveni ile fuara damga vuruyor. Kongre kapsamında günümüzden geleceğe uzanan doğal taşın kullanımı, jeolojik alt yapısı, çağdaş mimarı tasarımdaki önemi, kültürel boyutu, üretimde tasarımsal yenilikçi yöntemler ve mozaik tasarımında taşın kullanımı konuları uzman isimler tarafından derinlemesine inceleniyor. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ALANI DESİGNER HABİTAT WORKSHOP Çeyrek asırlık yaşında tasarımla ön plana çıkmaya hazırlanan MARBLE İzmir Fuarı'nda bu yıl bir ilk gerçekleşiyor. Türkiye'nin küresel pazarda rekabet değerini artırmak için sürdürülebilir bir tasarım alanı oluşturulması gerektiğini vurgulayan fuarda 'Designer Habitat Workshop' gerçekleştiriliyor. Fuarcılık sektöründeki ihtiyaçlara tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla cevap vermeyi hedefleyen bu platform kapsamında üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından özel bir tasarım ve bilgi paylaşım alanı projelendiriliyor. Kalıcı değer olarak seçilen projenin bir sonraki MARBLE İzmir Fuarı'nda üretimi gerçekleştirilecek. Sektör ile tasarımcıyı buluşturacak Designer Habitat Workshop'ta ayrıca interaktif çalışmalar da yer alıyor.