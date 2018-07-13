(Görüntülü) Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (3)

(Fotoğraf ve görüntü eklendi) Celal Sönmez / Londra, 13 Temmuz () – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile resmi göruşmelerde bulunmak üzere eşi Melanie Trump ile Londra’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı gösteriler sürüyor. Kentin birçok yerinde toplanan yüzbinlerce gösterici Trump’ı protesto ediyor ve dev bir “Trump bebeği” uçan balonu Londra semalarında geziyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Brexit yorumları sterlini dolar karşısında düşürüyor. STERLİN/DOLAR Trump’ın yorumlarının ardından açılışa göre yüzde 0.56 düşüşle 1.3133 düzeyine gerilerken, lira karşısında da yüzde 0.66 düşüşle 6.37 lirada. Trump, İngiliz bir gazeteye verdiği röportajda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış sürecinde beklenenden daha yumuşak bir yol izlenmesi halinde ABD ile Krallık arasında gerçekleşecek serbest ticaret anlaşmasını suya düşürebileceğini söyledi. Ziyaretinin ikinci gününe Başbakan Theresa May ile askeri akademiyi ziyaret ederek başlayan Trump Başbakan May'in resmi rezidansında verilen bir yemeğe de katıldı. Bugün öğleden sonra Windsor kentinde bulunan Windsor Sarayı’na geçecek olan Trump, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek. Dün Brüksel’deki NATO Zirvesi’nden sonra Birleşik Krallık’a geçen Başkan Trump'in Birleşik Krallık ve İskoçya'yı kapsayan ziyareti dört gün sürecek. Ziyaretinin birinci gunu onuruna Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda bir yemek verilen Başkan Trump, geceyi ABD’nin Londra Büyükelçiliği’nin Regent's Park 'daki rezidansında geçirdi. Trump’ın yarın akşam eşi Melanie Trump ile İskocya'ya hareket etmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)