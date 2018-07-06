(Görüntülü) Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde salçalık ve kurutmalık domatesin hasadı başladı. Hasat sonunda 300- 350 bin tonluk bir rekolte beklenirken, çiftçi her yıl olduğu gibi bu sene de fiyatların düşük olmasından yakındı.



Torbalı Ovası'nda salçalık ve kurutmalık domates hasadı başladı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren, olgunlaşan domatesler toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Tarladaki domatesin kaliteli ve veriminin de yüksek olmasına sevinen üretici, fiyatın düşük olması nedeniyle üzüntü yaşıyor. Hem bölgenin ihtiyacına yönelik satışların olması hem de bir miktar ihracat yapılması ise gelecek adına çiftçiyi ümitlendiriyor.



Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin bu yılki ürünün oldukça kaliteli olduğunu ve yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Domates hasadımız başladı. Torbalı Ovası'nda 40 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılıyor. Sanayi tipi dediğimiz salçalık ve kurutmalık domates ekiyoruz. Domatesimiz ülkemize kazandırdığı katma değer olarak Torbalı'da büyük bir değere sahip. İlk etapta 300-350 bin ton rekolte bekliyoruz. Torbalı'nın ülke ekonomisine büyük bir katkısı var. Ürünün kalitesi iyi, çiftçimiz kurutulmuş ve salçalık olarak toplayıp fabrikalara veriyorlar" dedi.



'TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ'



Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ise bölgedeki tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının sayısının artması için çalışmalarının sürdürdüklerini ifade ederek, "Biz Torbalı'da tarıma dayalı sanayinin gelişmesine büyük önem veriyoruz. Tarıma dayalı sanayinin en önemli ürünü ise domates. Burada salça fabrikalarımız var. Bunlar yaptıkları salçaları yurt dışına ihraç ediyor. Bu sene çok bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bugün de ovamızda domates hasadımız başladı. Salçalık ve kurutmalık olarak topluyoruz. Çiftçimiz de üründen ve kalitesinden memnun. Torbalı'da tarıma dayalı sanayinin gelişmesi istiyoruz. Burada çok ciddi bir domates ekimi var. Çiftçimizin kazanmasını, mutlu olmasını istiyoruz. Herkes için iyi hasat dönemi olmasını diliyoruz" dedi.



'FİYATLAR DÜŞÜK, EKMEYEBİLİRİZ'



Tarlasında hasadını başlatan çiftçi Şemsettin Kanza, ürünün kaliteli olmasına rağmen fiyatların yıllardır aynı olduğunu söyledi. Çiftçinin sorunlarının giderilmemesi durumunda domates ekmeyi bırakmak durumunda kalacaklarını belirten Kanza şunları söyledi:



"Hasadımız başladı, yıllardan beri sanayi tipi domates üretimi yapıyoruz. Ürünümüz iyi, ancak tarlada domates fiyatları yıllardır aynı. Salçalık olarak fabrikalara verirken, hakkettiğimiz fiyatı alamıyoruz. Bazen de ödemelerde karşılıksız senetler veriliyor. Devletimizden bu konularda önlem almasını istiyoruz. Fabrikaların da çiftçilere destek vermesini bekliyoruz. Çünkü tarlada fiyatlar yıllardır aynı."

