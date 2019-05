(Görüntülü) Titanic Mardan Palace açıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da Titanic Hotels'in 15 yıllığına kiraladığı Mardan Palace Hotel, yeni ismi 'Titanic Mardan Palace' olarak, yaklaşık 1,5 yıl sonra yeniden kapılarını açtı. Rusya, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkeden ilk müşterilerini alan otelde, ‘Her şey ultra lüks dahil’ sistem uygulanacak. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesinde, 2009 yılında 1,4 milyar dolara mal olan Mardan Palace Hotel, yaklaşık 6 ay önce Titanic Hotels tarafından 15 yıllığına kiralandı. İstanbul'da 7, Almanya'da 3, Bodrum'da 1 ve Antalya'da 2 oteli bulunan Titanic Hotels, Mardan Palace ile birlikte Antalya'daki otel sayısını 3'e, toplam otel sayısını ise 14'e yükseltti. HER ŞEY DAHİLDE ULTRA LÜKS HİZMET Yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan otel, 6 aylık tadilat ve yeni yatırım sürecinin ardından 'Her şey dahil sistemin ultra lüks hizmet anlayışla ilk müşterilerini aldı. Mardan Palace’ın dünyaca herkesin bildiği ve açılışıyla gündemde olan bir otel olduğunu belirten Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, oda kahvaltı olarak açılan otelin resort otele dönüştürüldüğünü, bunun için gerekli tüm yatırımların yapıldığını anlattı. Aygün, Mykonos Beach, aquapark, çocuk kulübü, alacart restoranlar, 80’e yakın cabana, SPA gibi tüm alanların en güzel eklemelerle resort otele uygun inşa edildiğini dile getirdi. ULTRA HER ŞEY DAHİL 30 Nisan itibarıyla Titanic Mardan Palace’ın yerli ve yabancı tüm tüketicilerin hizmetine sunulduğunu kaydeden Mehmet Aygün, “Herkesi bekliyoruz. Bu otel gelip kullanılmaya değer bir otel. Her yönüyle, yapısı, inşası, personeliyle, beyaz kumlu sahilimizle, dünya standartlarının üzerinde tüketicilerimizin hizmetine hazırız. Ultra her şey dahil. Yok, yok. 1400 personelimizle beraber elinizi kaldırmaya gerek duymadan her istediğiniz önünüze gelecek. Böyle bir işletme hedefimiz var ve bunun için çok mutluyuz. Bütün dünyaya açığız" diye konuştu. ÜST DÜZEY ZİRVELER VE ŞAŞAALI DÜĞÜNLER Otel yönetiminden yapılan açıklamada, yeni dönemde prestijli devlet zirvelerinden üst düzey şaşaalı düğünler ve sosyal davetlere kadar birçok etkinliğe hazırlık yapıldığı kaydedildi. Bu etkinlikler için otelin 2 balo ve 17 salonu bulunuyor. Ödüllü şeflere ait çok özel lezzetler ve her biri kendine has dekore edilmiş restoranlarda kusursuz bir sunumla servis yapılan 9 adet özel A'la Carte restoranda gastronomi şöleni yaşatılacağı belirtildi. SINIRSIZ EĞLENCE Dünyaca ünlü şovlar, özel performanslarla Akdeniz gecelerinin renklendirileceği de belirtilen açıklamada, “Sahilde kum ve çim alanının merkezine konumlandırılan ve dünyaca ünlü beach clublardan esinlenerek dizayn edilen Mykonos Beach Club, özel konseptlerle yorumlanan tematik partilerle günün ilk ışıklarına kadar keyif ve eğlence noktası olarak hizmet verecek. 3 katlı özel loca ve köşelerin bulunduğu Monkey Club, dünyanın en iyi club trendlerinin farklı bir yansıması olarak eğlence hayatını farklı bir boyuta taşıyacak" denildi. GOLF HİZMETİ DE VAR Titanic Mardan Palace misafirlerinin, çok yakın mesafede bulunan Titanic Golf Club'dan da yararlanabileceği kaydedilen açıklamada, “Profesyoneller için keyifli bir deneyim, amatörler için mükemmel bir eğitim olanağı sağlıyor. Toros Dağları'nın görkemi, romantik bir ırmak ile Akdeniz arasındaki konumuyla golf tutkunlarına çok özel bir oyun sahası sunan Titanic Golf Club, deniz kenarında uzanan yolları ile golf tutkunlarına her çukurda inanılmaz bir manzara seyri sağlıyor" denildi. İSTANBUL'U ANDIRIYOR Yaklaşık 20 milyon euroluk yeni yatırım yapılan Titanic Mardan Palace, 180 bin metrekare alanda konumlu. İçeriğinde 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan ve İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edilen otel, İstanbul'u dört farklı mimariyle anlatıyor. Türk ve Avrupa kültüründen ışıltılı koleksiyona sahip bir müzeyi andıran otelde, Leonardo da Vinci'nin ilk köprüsü, Galata Köprüsü, Kız Kulesi, Kuleli Lisesi ve Dolmabahçe gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkileyici yapıları bulunuyor. Otelin içinde ve dışında bulunan altın varaklı kemerler, İtalyan mermeri, değerli kristal ve ahşap türleri dikkat çekiyor. Akdeniz'in tek saray oteli olarak adlandırılan otelde, ihtişamlı saray odaları, premium ve deluxe odalar, royal suitleri ve göl evleri ile birlikte toplam 543 oda var. 1400 çalışanı bulunan otelin, lüks spa olanakları ve nefes kesen eğlence konsepti, palmiye ağaçları ve geniş yeşil bahçeleri, Türk mutfağı ve uluslararası lezzetler, altın varaklı merdivenler, Bordeaux'taki tarihi şato mahzenlerinden ilham alan ve dünyanın en seçkin şarap türlerini bulunduran 8 bin 500 adet şarabın bulunduğu özel şarap mahzeni gibi özellikleri bulunuyor.