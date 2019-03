(Görüntülü) TİM, Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da yaptı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), Doğu Anadolu toplantısını Erzurum’da gerçekleştirdi.



Palandöken Kayak Merkezi’nde bir otelde düzenlenen ‘TİM Doğu Anadolu Meclisi’ toplantısına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, ilgili kurumların idarecileri ve ihracatçılar katıldı. Gazeteci Hakan Çelik’in moderatörlüğünde yapılan toplantı, Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına saygı duruşuyla başladı. Meclis toplantılarının ilkinin Gaziantep’te yapıldığını belirten Hakan Çelik, büyüme iradesi en yüksek ve kalkınmaya ihtiyacı olan bir il olması nedeniyle ikinci toplantının Erzurum’da gerçekleştirildiğini söyledi.



DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, bölge ihracatı hakkında bilgi verdikten sonra yatırımcıları Erzurum ve Doğu’ya yatırıma davet etti. Bölgede 7 bin ihracatçı bulunduğunu belirten Tanrıver, kalkınma için ihracatın önemine dikkat çekti.



TİM Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasına Çanakkale Zaferi’ni hatırlatarak başladı. 18 Mart tarihinin dünyanın şahit olduğu eşsiz kahramanlık destanlarından bir tanesi olduğunu belirten Gülle, “Bu kahramanlık destanını yazan Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bekası için canını fedan her bir şehidimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların sayesinde, onların mücadelesiyle bizler farklı bir anlamda, farklı bir mücadelede yolumuza devam eriyor” dedi.



TİM olarak ilk meclis toplantısını 11 Şubat’ta yaptıklarını hatırlatan İsmail Gülle, "Bu toplantının tasarlanmasında güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü insan kaynağı ve güçlü altyapı ihracat ekosistemine uyan 5G misyonumuzu kılavuz edindik. Bugün yapılan çalışmalar sonrası iki gün boyunca gençlere, girişimcilerimize, ihracatçılarımıza, ihracatçıların her alanına ilişkin eğitimler vererek, cesaretlendirerek ihracata hazırlayacağız" diye konuştu.



İHRACATIN GELECEĞİNE YÖNELİK KRİTİK BAŞLIKLAR BELİRLEDİK



Türkiye’de 2018 yılında ihracatın 168 milyar dolar ile rekor kırıldığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti:



"İller, ülkeler, sektörler bazında nice nice rekorları beraberinde getirdik. Ocak ve Şubat aylarında da rekorlarla kapattık. Bu rekorlardan bizler, sizler onur ve kıvanç duyduk. Aynı zamanda başarılar beraberinde daha iyi yatırımlar ve sorumluluklar getirdi. TİM ihracatın geleceğine yönelik kritik başlıklar belirledik. İhracatımızı değer olarak artırmak, ihracatçı firma sayısı bazında artırmak, sattığımız ürün çeşitliğine göre kapasitesini artırmak. Bu üç olguyla birlikte yaparsak küresel ticaretten aldığımız payı, deyim yerindeyse katlayabilmemiz son derece net. Açık iletim performansı niteliğindeki bölgesel meclis toplantılarımızı devam etmeye kararlıyız."



9 BİN FİRMA İHRACAT DÜNYASINDAN AYRILDI



İsmail Güle, 83 bine yakın ihracatçıyla bayrağı tüm dünyada dalgalandırmaya devam ettirdiklerini ifade etti. Konuşmasında firma bazında ihracatı da değerlendiren Gülle, ülke ihracatının büyük bir bölümünü az sayıda firmanın gerçekleştirdiğini belirtti. Gülle, "2018 yılında en çok ihracat yapan ilk bin firma, ihracatın yüzde 63’ünü, 5 büyük firma ise bunun yüzde 84’ünü gerçekleştiriyor. Geçen yıl, yıllık 10 bin dolar altında ihracat yapan 11 bine yakın firmamızın gelecek sene ihracat yapıp yapamayacaklarını kestirmenin zor olacağına siz de katılırsınız. Bir önceki yıla göre 2018’de 15 bin firma ihracat ailemize katılırken, 9 bin firmamız ise ihracat dünyasından ayrıldı. Bu veriler KOBİ’ler için başlattığımız seferberliğin de ne kadar önemli olduğunu, ne kadar acil olduğunu ortaya koymaktadır. Çıkan tablonun özeti şudur: ülke bazında makro planların yanında, iller bazında birlikler, illerimizin kanata önderlerinin desteğiyle mikro ölçekli çalışmalarla bizleri başarıya götürme potansiyeli taşıyor" diye konuştu.



Meclis toplantılarını Türkiye turnesi olarak değerlendiren Gülle, "İhracatçı birliklerimizin olduğu tüm Türkiye’yi gezecek, gittiğimiz her ilde ihracat potansiyelini, ihracat kalemlerini konuşacağız. Yeni firmaların ihracat ailesine katılması için çalışacağız. Akademik çalışmalara, bilimsel analizlere elbette saha eğitimlerine ağırlık vereceğiz" dedi.



Erzurum’un ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Gülle, 10 milyon dolarların yakışmadığını, 100 milyon doların hedef olması gerektiğini söyledi. Başkan Gülle, bölge ihracatçısına ise Türkiye’nin henüz girmediği Tayland, Bangok, Filipinler, Hindistan ve Çekya’yı hedef gösterdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesinden sonra söz alan Vali Okay Memiş, 10 milyon dolarlık ihracatın yeterli olmadığını söyledi. Vali Memiş, ilk hedefin 50 milyon dolar olabileceğini vurguladı. Turizmde insanları istihdam edecekleri önemli bir sektör olarak değerlendirdiklerini belirten Vali Memiş, 2 organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.



Açılış konuşmalarından sonra TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların sorularını cevaplandırdı.