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(Görüntülü) Ticaretin kalbi Venezia Çarşı Pazar’da atmaya başladı

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te, renkli pazar kültürünü ve esnaf ruhunu modern bir üslupla yansıtan yepyeni Venezia Çarşı Pazar açıldı. Yöresel lezzetlerden aksesuara, elektronikten...

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () - VENEDİK konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’te, renkli pazar kültürünü ve esnaf ruhunu modern bir üslupla yansıtan yepyeni Venezia Çarşı Pazar açıldı. Yöresel lezzetlerden aksesuara, elektronikten ev eşyasına kadar birbirinden çeşitli ürünlerin uygun fiyatlarla tüketiciyle buluştuğu Venezia Çarşı Pazar’ın açılışına özel etkinlikler, bando korteji, sahne gösterileri ve eğlenceli atölye çalışmaları ile ziyaretçiler alışveriş yaparken keyifli anlar yaşadı.


 

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul’un Avrupa Yakası’na taşıyan ve Venedik konsepti ile gondollarla alışveriş keyfi sunan Venezia Mega Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde yepyeni ve renkli bir pazar alanı olan Venezia Çarşı Pazar açıldı. Venezia Mega Outlet’te Venedik kanallarının üst katında açılan alan, 20 bin m2’lik alanda 580 satış noktasından oluşuyor.


 

AÇILIŞA ÖZEL ETKİNLİKLER YAPILDI


 

Venezia Çarşı Pazar’ı ziyaret eden misafirler San Marco Meydanı’ndaki açılışta hafta sonuna özel olarak düzenlenen bando korteji, sahne şovları ve birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ile keyifli anlar yaşadı.


 

Venezia Mega Outlet bandosu, yerli ve yabancı şarkıların ezgileriyle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatırken, cam üfleme şovunda misafirler hem cam üfleme sanatının incelikleriyle ilgili bilgi aldı, hem de sahneye çıkarak interaktif şova katıldılar. Ruhun gıdası olan kokunun kültürü, seçimi, püf noktaları ve hikayelerini konu alan koku atölyesinde,ziyaretçiler kendi koku seçimleriyle ilgili dikkat etmeleri gereken bilgileri öğrendiler. Baharat atölyesinde ise birbirinden farklı baharat çeşitlerinin lezzet ve şifa dolu mucizevi dünyası keşfedildi.


 

Üstelik açılışa özel kampanya ile 15 Temmuz tarihine kadar Venezia Mega Outlet’ten 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, Venezia Çarşı Pazar’da geçerli 10 TL’lik indirim kuponu hediye kazanıyor.


 

 

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