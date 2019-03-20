(Görüntülü) THY'nin 'büyük göçü'nün tüm detayları belli oldu

Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı’na büyük göçünün tüm detayları da belli oldu. THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26’sı 3 Nisan tarihine kadar İstanbul Havalimanı'na taşınacak. 6 Nisan Cumartesi saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan planlanan tüm uçuşlarını İstanbul Havalimanı’ndan yapacak olan THY, 5-6 Nisan tarihleri arasında ise 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni merkezine taşınacak. Büyük taşınma sırasında yollara acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla konuşlandıralacak.İstanbul Havalimanı taşınma güzergahı için ise Basın Ekspres yolu üzerinden yapılacak.Alternatif bir taşınma güzergahı da belirlendi. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na büyük göçe artık günler kaldı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak ve 7 Nisan saat 00:00'da bitecek. Taşınma süreci 45 saat sürecek. Türk Hava Yolları da, 6 Nisan 2019 saat 02:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndan planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek. THY’nin dev merkeze taşınmasıyla ilgili tüm detaylara Demirören Haber Ajansı() ulaştı. THY'nin ve iştiraklerinin ekipmanlarının yüzde 26’sı 3 Nisan tarihine kadar İstanbul Havalimanı'na taşınacağı öğrenildi. Toplamda 1000 TIR taşınmada çalışacak,taşınma güzergahı Basın Ekspres yolu İstanbul Havalimanı'na 5-6 Nisan tarihleri arasındaki büyük taşınma için ise THY, ilave 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni evine taşınacak.Toplamda 1000 TIR taşınmada çalışacak. Bu süreçte 700 operasyonel araç ise karayolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek. Dev taşınmada 5 binden fazla personel görev alacak.İstanbul Havalimanı taşınma güzergahı için ise Basın Ekspres yolu üzerinden yapılacak.Alternatif bir taşınma güzergahı da belirlendi. Büyük taşınma sırasında yollara acil durum kurtarma ekipleri de tedbir amacıyla konuşlandıralacak. Atatürk Havalimanı'nda da yükleme noktaları oluşturulacak. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. 6 Nisan saat 02:00'a kadar THY'nin tüm uçuşları Atatürk Havalimanı'ndan devam edecek. 6 Nisan saat 02:00 itibarıyla 6 Nisan 14:00’a kadar, 12 saat boyunca Atatürk Havalimanı'nda ticari yolcu uçuşları duracak. Büyük taşınma sonrası,THY'nin ilk uçuşu 6 Nisan saat 14:00’da İstanbul Havalimanından gerçekleşecek. Taşınmada en büyük araç sevkiyatının olduğu saatler şöyle: 5 Nisan saat 03:00-18:00: 77 araç 5 Nisan saat 19:00- 6 Nisan 01:00: 281 araç 6 Nisan saat 02:00-13:00: 680 araç 6 Nisan saat 14:00-23:00:240 araç Atatürk Havalimanı ticari taşımacılığa 7 Nisan'da kapanıyor 7 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı için Slot Tahsislerine Esas Saatlik Kapasite Değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. (Fotoğraflı)