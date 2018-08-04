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(Görüntülü) Tatvan’da ilk kinoa hasadı yapıldı

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde ilk kez ekimi yapılan ‘astronot gıdası’ olarak bilinen kinoanın ilk hasadı yapıldı. Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, ilk kez yapılan...

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde ilk kez ekimi yapılan ‘astronot gıdası’ olarak bilinen kinoanın ilk hasadı yapıldı. Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, ilk kez yapılan kinoa hasadından alınan verimin olumlu olduğunu söyledi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde Cebrail Yalçınkaya tarafından 22 dekarlık alana ekilen ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı gerçekleştirildi. Biçerdöverle hasat edilen kinoa bitkisinden umutlu olduğunu belirten Yalçınkaya, önümüzdeki yıl daha geniş bir alanda kinoa yetiştireceğini söyledi.

Kinoa bitkisinin, buğdaya alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Cebrail Yalçınkaya, "Bu yıl ilk kez kinoa bitkisinin ekimini gerçekleştirdik. Bu işin biraz acemisiyiz. İlk denememizde 4 tona yakın kinoa bitkisi elde ettik. Kinoa bitkisinin buğdaya alternatif bir ürün olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda kinoa bitkisinin sulu ekimini yapmayı planlıyorum. Gelecek sene için tecrübemiz oldu. Daha genişleterek ekime devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Tatvan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi İsmail Fehmi Kara, kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı firmalarla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Çiftçiler için kazançlı bir ürün olmasını dileyen Kara, "Kıyıdüzü köyümüzde 22 dekarlık bir alanda kinoa bitkisinin tarımını yaptık. Kinoa bitkisinin pazarıyla alakalı da firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa, diğer çiftçilerimizle de görüşüp daha fazla alanda tarım yapmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için kazançlı bir ürün olmasını diliyorum" dedi.

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