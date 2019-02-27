(Görüntülü) SunExpress Havayolları'ndan 2018'de rekor büyüme

Enver ALAS - İSTANBUL, () TÜRKHava Yolları ile Alman Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress Havayolları, 2018 yılında tarihinin en yüksek gelirini elde ederek rekor bir büyümeye imza attı. Bir önceki yıla göre 2018'de yüzde 10'luk yolcu artışıyla yaklaşık 1 milyar 300 milyon avro gelir elde eden SunExpress'in CEO'su Jens Bischof, "Güçlü finansal yapımız, turizmdeki uzmanlığımız ile 2019 yılında da Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olmaya devam edeceğiz" dedi. SunExpress Havayolları 2018 yılında tarihinin en yüksek gelirini ve büyüme rakamlarını yakaladı. SunExpress, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek yaklaşık 1 milyar 300 milyon Avro'luk gelir elde etti. 2018 yılında taşınan yolcu sayısı 10 milyonu bulurken, doluluk oranı ise yüzde 84 olarak gerçekleşti. Sunexpress CEO'su Jens Bischof ile Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Çalışkan ile Alper Özen, Florya'da bir otelde düzenledikleri basın toplantısı ile 2018 yılını değerlendirdi, 2019 yılı için de hedefleri anlattı. Toplantıda konuşan Jens Bischof, SunExpress'in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini 2 yıl üst üste rekorlarla sürdürdüğünü belirterek, "2018'de 1 milyar 300 milyon Avro ile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ederek, bir önceki yıla göre yüzde 10 bir büyüme gerçekleştirdik. Yolcu sayımızı ise, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttırarak yaklaşık 10 milyona çıkardık. Güçlü finansal yapımız, turizmdeki uzmanlığımız ile 2019 yılında da Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. "REKOR SAYIDA ANADOLU KENTİNİ AVRUPA7YA DİREKT BAĞLIYORUZ" 2019 yılında Türkiye ile Avrupa arasında arz ettikleri koltuk sayısının geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir rekor kapasite artışı ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Bischof, "Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu şirketiyiz. Bunun yanı sıra rekor sayıda Anadolu kentini Avrupa'ya direkt olarak bağlıyoruz. Bu yaz, Türkiye'de 16 noktadan Avrupa'da 36 destinasyona tarifeli direkt seferler düzenleyeceğiz" dedi 2019 YAZINDA ANTALYA'YA REKOR KOLTUK ARZI VE 4 YENİ ROTA Antalya'yı dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress olduğunu aktaran Jens Bischof, 2019 yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya 3.7 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştireceklerini açıkladı. Bischof, "Aslında en başta Antalya için 3.5 milyon koltuk kapasitesi planlamıştık. Ancak artan talebe bağlı olarak bu kapasitemizi yaklaşık 200 bin ilave koltuk ile 3.7 milyona çıkardık. Bu yıl Antalya'dan Norveç'te Oslo, İsveç'te Göteborg, Hollanda'da Eindhoven ve Çekya'da Prag olmak üzere 4 yeni rotaya uçuyor ve mevcut birçok hatta uçuş frekansını da arttırıyor. 2019 yazında havayolunun Antalya'dan sunacağı toplam dış hat destinasyon sayısı 36 olacak" ifadelerini kullandı. 2019 YAZINDA İZMİR'E 1.7 MİLYON KOLTUK ARZI VE 3 YENİ ROTA SunExpress'in aktarma merkezi İzmir'e bu yaz 1.7 milyon koltuk arz edeceği bilgisini veren Bischof, İzmir operasyonuna başladığı günden bu yana büyümeye ve kent turizmine katkıda bulunmaya devam ettiğini dile getirdi. Bischof, şunları söyledi: "İzmir üzerinden Anadolu'nun birçok kentinden Avrupa'ya bağlantı da sunuyoruz. Bu yaz İzmir çıkışlı yeni dış hat noktaları, Hollanda'da Eindhoven, Rusya'da St. Petersburg ve Fransa'da Marsilya olacak. Bu yeni destinasyonlar ile birlikte İzmir'den sunduğumuz toplam dış hat destinasyon sayısı 32 olacak. Bu yıl, uçtuğumuz mevcut Anadolu kentlerine Kütahya Zafer Havalimanı ve Malatya'yı da ekledik. Artık, geçen yıla göre yüzde 30 kapasite artışı ile Kütahya, Malatya, Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır olmak üzere toplamda 12 Anadolu kentinden Avrupa'nın 16 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyoruz. Bu yaz, Anadolu'dan gerçekleşecek yeni uçuşlar ise Düsseldorf-Malatya, Düsseldorf-Kütahya/Zafer, Köln-Samsun, Stuttgart-Diyarbakır, Stuttgart-Konya ve Oslo-Konya olacak." BU YIL 5 ADET MAX FİLOYA KATILIYOR 2019 yılında SunExpress'in, 83 uçakla tarihinin en büyük filosuna sahip olacağını belirten Bischof, "2024'e kadar filomuza katılacak olan Boeing'in en yeni 737 modeli olan 32 adet MAX-8'in ilk 5 uçağı Nisan'dan itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Ayrıca, Almanya'daki şirketimiz olan SunExpress Almanya için de 3 adet Boeing 737 MAX-9 kiralayacağız. Bununla da yetinmiyoruz tabii ki; Antalya çıkışlı uluslararası uçuşlarda kullanmak üzere 8 adet Airbus A320 kiralayacağızödedi. 2019 TÜRK TURİZMİ İÇİN REKORLAR YILI OLACAK "SunExpress Türk turizm taşımacılığının bel kemiğidir" diyen Bischof, "Biz, dünyanın en iyi 5., Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu seçildik. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük 2. hizmet ihracatçısıyız. 30'dan fazla ülkede toplamda 90 destinasyona uçuş düzenliyoruz. Avrupa'da bir Türkiye uzmanı olarak, Avrupa'nın en büyük tur operatörleri ile çalışıyoruz. 2019 için SunExpress'in gerçekleştirdiği bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yaşanması beklenen artışın önemli bir göstergesidir. 2019'un, Türk turizminde rekorlarla dolu bir yıl olmasını bekliyoruzö şeklinde konuştu. "ZONGULDAK UÇUŞLARI ŞU ANLIK PLANIMIZDA YOK" Konuşmasının ardından SunExpress yöneticileri basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Alman havayolu şirketi Germania'nın iflas etmesinin ardından Düsseldorf-Zonguldak arasında SunExpress'in sefer yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya Jens Bischof, "Uçak tipinden dolayı Zonguldak'ı destinasyonlarımız arasına alamadık. İflasın açıklanmasının ardından bir iki hafta içinde 50 binden fazla rezervasyon aldık. Çeyrek milyondan fazla rezervasyonunun da geleceğini düşünüyoruz. Germania'dan kalan boşluğun doldurulması için çalışmamız var. Hem boşluğu doldurmak istiyoruz hem de karlılığımızı riske atmak istemiyoruz" diye yanıtladı. Aynı soruya Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan da "Germania Havayolları faaliyetini durdurduğu için yolcuların taşınması için yeni bir planlama yaptık. Filomuza iki uçak daha ekledik. Ancak Zonguldak için farklı bir uçak tipi gerekiyor. Filomuzdaki uçaklar buraya sefer yapamıyor. Bu nedenle Zonguldak şu anlık planımızda yok" şeklinde yanıt verdi. "250 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN GÖRÜŞMELERİNİ TAMAMLADIK" Jens Bischof, filoya yeni katılacak uçakların finansmanı konusunda nasıl bir çalışma yapıldığıyla ilgili bir soruyu yönelik, bu yıl filoya 5 adet Boeing 737 MAX katacaklarını, 250 milyon dolarlık finansman görüşmelerini tamamladıklarını ancak anlaşmanın henüz imzalanmadığını belirtti. Bischof, "2014'te 50 uçaklık bir satın alma projesini hayata geçirdik. 50 uçağın toplam liste fiyatı 5 milyar dolar. Finansmanları yıllık olarak yapıyoruz. Bu yıl bu kapsamda beş adet uçağı teslim alacağız. 250 milyon dolarlık finansman görüşmelerinin tamamladık, niyet mektubu imzaladık. Ancak henüz anlaşmayı imzalamadık" dedi.