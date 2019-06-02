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(Görüntülü) Siyah Maraş dondurması ürettiler

TÜRK Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Maraş dondurmasının siyahı üretildi. 'Siyah inci' adıyla aktif karbon (bitkisel karbon) kullanılarak üretilen kömür karası Maraş dondurması, başta tüm Türkiye olmak üzere...

TÜRK Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Maraş dondurmasının siyahı üretildi. 'Siyah inci' adıyla aktif karbon (bitkisel karbon) kullanılarak üretilen kömür karası Maraş dondurması, başta tüm Türkiye olmak üzere 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunulacak.

Keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiği için daha çok beyaz rengiyle bilinen Maraş dondurması, bundan sonra kömür karası rengiyle konuşulacak. Aktif karbon kullanılarak üretilen siyah dondurmanın da tıpkı beyaz gibi keçi sütü, salep ve şeker kullanılarak üretildiğini belirten Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şimdiden Kahramanmaraşlıların büyük beğenisini toplamaya başladığını söyledi.

'7 ÜLKEDE, 72 BİN NOKTADA SATIŞA SUNULACAK'

Sami Kervancıoğlu, dondurmanın siyah rengini almasına neden olan aktif karbonun Avrupa Birliği tarafından onaylı olan sağlığa faydalı gıda katkı maddesi olduğunu söyledi. Aktif karbonun gaz sıkışmasına, kötü kolesterolün düşürülmesine, indirim sistemi ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade eden Kervancıoğlu, Ar-Ge çalışmasıyla bu ürünü tescilli Maraş dondurmasıyla buluşturduklarını kaydetti. 7 ülkede 72 bin noktada Maraş dondurmasını, dondurma severlere ulaştırdıklarını belirten Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş bir dondurma şehri. Bizim bir beyaz incimiz vardı. Ar-Ge çalışması neticesinde beyaz incimize kardeş olarak çok güzel bir ürün geliştirdik. Bu ürünümüzün ismi; Siyah İnci. Bitkisel karbon kömüründen yapılan bir ürünümüz. Bu ürünümüzün sağlık açısından çok büyük faydaları var. Günlük 80-100 gram civarında  bu ürünümüzü tüketmemiz gerekiyor. Alpedo olarak ürettiğimiz bu siyah Maraş dondurması Türkiye'de tek bir ürün oldu. Şu an Kahramanmaraş'ta satışa sunduğumuz ve çok güzel geri dönüşler aldığımız bu ürünümüzü inşallah 7 ülkede 72 bin noktada satışa sunacağız" diye konuştu.

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