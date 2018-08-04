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(Görüntülü) Şanlıurfa TOKİ Akebe Mahallesi'nde kuralar çekildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 72 konuta bin 148 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük...

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 72 konuta bin 148 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.


 

TOKİ tarafından Akabe Mahallesi'nde  alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara oldukça yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek 72 konut için bin 148 kişi başvurdu. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle dairelerin sahipleri belirlendi.


 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda yetkililerden Hüseyin Ayhan yaptığı konuşmada kura çekilişinde "Şanlıurfa Merkez Akabe projesi kapsamında 319 adet konut var, 247 tane emekli vatandaşlarımıza verdik, kalan 72 tane konutumuza bin 265 kişi alt gelir başvurdu. 117 vatandaşımızın üzerinde konut olduğundan, daha önce TOKİ'den konut aldığından, eşinin üzerinden ev olduğundan dolayı başvuru şartları uymadığı için reddettik. Şu anda 72 konut bin 148 kişi başvurmuş durumda bugün de kura işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız evi çıkan bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz 'dedi.

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