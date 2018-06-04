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(Görüntülü) Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 bin 400 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 8 bin kişi başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen...

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 bin 400 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 8 bin kişi başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında 6 ay süreyle 6 bin 400 işçi çalıştırılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru için İş-Kur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. Polisin önlem aldığı İş-Kur'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi. İş-Kur'a gelen 8 bin kişi geçici iş başvuruda bulundu. İş-Kur İl Müdürü Lezgin Özmen, başvuruların ardından çalıştırılacak 6 bin 400 geçici işçinin kurayla belirleneceğini belirtti. Sabah erken saatlerinde İş-Kur'a adını yazdırmak için bekleyen Halil Kaya ise kalabalık karşısında iş umudunu yitirdiğini ancak yine de beklediğini söyledi.

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