(Görüntülü) Samsun'da 'yazlık' patates hasadı

SAMSUNLU patates üreticileri hasat hazırlığına, bazı üreticiler ise 'yazlık' olarak nitelendirdikleri erkenci patatesin hasadına başladı. Bölgedeki patates üreticileri hasat dönemi ile birlikte Türkiye'de son günlerde gündemde olan patates sorunun çözümüne de bir nebze olsun katkı sağlayacaklarını söyledi. Havza ilçesindeki Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve 25 yıldır patates üretimi yapan çiftçi İbrahim Başaran, bu yıl yaklaşık 40-50 ton patates hasadı yapacağını söyledi. Türkiye'de son günlerde gündemde olan patates sorunun çözümüne bir nebze olsun katkı sağlayacaklarını belirten Başaran, "25 senedir patates ekiyorum. Bu sene 10 dönüm ekim yaptık ve patatesleri makine ile ektik. Organik tarım yapıyoruz ve organik gübre kullanıyoruz. Şu an haftalık patates sökümlerine başladık. Gerçek hasat ise ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftalarında olacak. Bu sene verim güzel, önceden dönüm başına 3 ton alabiliyorduk. Bu sene ise dönümüne 4-5 ton hasat almayı planlıyoruz. Bu sene makineli söküm yapacağız. Teknolojiye uyum sağlıyoruz. Bu seneki fiyatların bizi memnun edeceğini düşünüyoruz. Bu sene 40-50 ton patates bekliyorum. Türkiye'deki patates kıtlığına inşallah Samsun çözüm olacak" dedi. Eski adı 'Gıda Tarım ve Hayvancılık' olan Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Ercan Karaduman ise hayata geçirdikleri proje ile patates üretiminin 2-3 kat arttığını kaydetti. Karaduman, "Havza ilçemiz Yenice Mahallesi'nde bir proje başlattık. Bu projenin içerisinde üreticimiz daha önce geleneksel yöntemlerle ekiyorlardı. Biz de projemizde makine ile ekim zorunluluğu getirdik. Aynı zamanda sulama sistemlerimizi kurduk. Bu sene geçmiş yıllara göre üreticimizden ve sahadan almış olduğumuz verimlilik en az 2-3 kat arasında olacak. Şu anda da Yenice Mahallemizde haftalık hasatlarımıza başladık. Üreticimiz pazar ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ülkemizin birçok yerinde de hasatlara başladık. Birkaç gün içerisinde kısa zamanda normal piyasa fiyatlarında satılacağını, patates ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı, özellikle Samsun ve civar illerde bir sıkıntı olmayacağını burada belirtmek istiyorum" diye konuştu. HEDEF İHRACAT Hedeflerinin ürettikleri patatesleri yurt dışına satmak olduğunu ifade eden Karaduman, "Yenice Mahallemiz 100 hanemizden oluşmaktadır. Bu 100 hanenin yaklaşık yüzde 90'ı patates üretimini yaklaşık 30 senedir gerçekleştirmektedir. Biz burada yaklaşık 70 dekar alanda 21 ton patates tohumunu üreticimize destek olarak verdik. Karşılığında da bunun verim ve kalite olarak en az dönüme 4-5 ton civarındadır hedefimiz. Bu zamana kadar üreticimiz 25 yılda almadığı verim ve kaliteye kavuşmuş olacak. Ülkemizin birçok bölgesinde patates ile ilgili hastalık ve zararlar yaşanmaktadır. Özellikle patates kanseri denilen bir hastalık mevcut. Bu da bizim patates üretim alanlarımızı kısıtlıyor. Bölgemiz hastalık ve zararlardan ari bir bölgedir. Hiçbir hastalık ve zararlılık tespit etmedik. Bunu da önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu bir avantaja çevireceğiz. Burada, önümüzdeki yıllarda üretimin katlanarak artacağını ve üretimi ülke dışına doğru yaymayı hedefliyoruz" dedi.