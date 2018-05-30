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(Görüntülü) Sakin şehrin kirazları ilgi görüyor

Murat AYDIN OLTU (ERZURUM), () Erzurum'un 'Sakin Şehir' unvanlı Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde yetiştirilen kirazlar, iftar sofralarındaki yerini alıyor. 4 kişinin günde yaklaşık 200 kilo kiraz topladığını belirten bahçe...

Murat AYDIN OLTU (ERZURUM), () Erzurum'un 'Sakin Şehir' unvanlı Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde yetiştirilen kirazlar, iftar sofralarındaki yerini alıyor. 4 kişinin günde yaklaşık 200 kilo kiraz topladığını belirten bahçe sahibi Mustafa Güngör, Kirazların aroması ve tadı çok beğeniliyor. Kilosunu 7,5 liradan satıyorum. Talep çok fazla oluyor dedi. Mustafa Göngör'ün 2009 yılında Uzundere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanımşa Vakfı (SYDV) ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle kurduğunu 12.5 dönüm kiraz bahçesi bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İsteyen müşterinin kirazı dalında elleriyle topladığını belirten Güngör, Allah devlete zeval vermesin. 2009 yılında kurduğum kiraz bahçesinden yılda yaklaşık 4 ton kiraz alıyorum. Tabi bu rakam ağaçların büyümesi ile dahada artacak. Devlet destek veriyor yeter ki insanın ruhunda çalışma ve üretim isteği olsun. Lezzetine doyum olmayan kirazın kilosunu 7.5 liradan satıyoru. Dört kişi günde 400 kilo kiraz topluyoruz diye konuştu. Erzurum'un Oltu ilçesinden kiraz almaya giden Fuat Demir ise, Balıklı köyündeki methini duyduğumuz kirazı almak için geldik. Hakikaten övülecek kadar varmış. Kirazdaki aroma mükemmel dedi.

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