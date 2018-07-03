(Görüntülü) PAZARA GİDENİN YÜZÜ EKŞİYOR; LİMON HALDE 6,5 PAZARDA 10 LİRA

* Geçen yıl 3 liradan satılan limon bu yıl halde 6,5 liradan satılıyor. * Limonun kilosu pazarda ise 10 lira. Esnaf, limonu artık tane ile satıyor. * Limon fiyatlarındaki yükselişin sebebi olarak yoğun yağış sonrası Ürgüp'te mağaralarda depolanan limonların çürümesi olarak gösteriliyor. Haber-Kamera: Gül KABA - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL ) Patates, soğan, domates fiyatlarındaki artış tartışılırken yeni zam şampiyonu limon oldu. Limonun kilosu geçen yıl halde 3 liraydı. Bu yıl ise halde limonun kilosu 6,5 lira. Pazarda ise 10 liradan satılan limon hem gözü hem cebi yakıyor. Fiyat artışına, mağaralarda depolanan limonların havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yüzde 50'sinin çürümesi gerekçe gösteriliyor. Ağustos ayının başında limon hasadının başlamasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor. 6 TANE LİMON 5 LİRADAN SATILIYOR Esnaf şiddetli sağanak, sel ve dolunun tarlalara zarar vermesinin yanı sıra Ürgüp'te mağaralarda depolanan limonda da yüzde 50 oranında kayıp olduğunu söyledi. Üretici de satıcı da tüketici de fiyatların bu kadar artmasından şikayetçi. Pazarda sadece limon değil, tüm ürünlerin fiyat etiketleri yüksek. Bağcılar Yüzyıl semt pazarında limon 10 liradan alıcı buluyor. Satışlarının düşmesinden yakınan pazarcılar çareyi limonu tane işi satmakta buldu. 6 tane limon 5 liradan satılıyor. Vatandaş ihtiyacı olduğu için almak zorunda olduğunu pazarcı ise satışlarının günden güne düştüğünü söyledi. 2 kilo limon alan ve fiyatının yüksek olduğunu söyleyen bir kişi, "Evet fiyatı çok yüksek ama sorduğumuzda 'depodan geliyor, taze limon yok' diyorlar. Biz de mecbur almak zorunda kalıyoruz" dedi. "BU YIL LİMON YÜZDE 75 FİRE VERDİ" Bayrampaşa meyve ve sebze halinde esnaf ve İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) Başkan Yardımcısı Muhittin Baran da, "İklim değişikliğinden meyve ve sebzeler etkilendi. Bu yıl limon aşırı yağış aldı. Geçen yıl 2 bin ton ekim olduysa, bu yıl bin ton ekildi. Ürgüp'te depolarda bekleyen üründe de çürümeler olunca, limon yüzde 75 fire verdi. Verimlilik yüzde 25'lerde gerileyince de, fiyatları yükseldi" diye konuştu. "SATIŞLARIMIZ YÜZDE 50 DÜŞTÜ" Mayer limonunun ağustos ayının başında çıkmasıyla, ağustos ayının ortalarına doğru da fiyatının düşmesini beklediklerini dile getiren Baran, "Ağustos ayına kadar limon mevcut fiyatının üzerine 1 lira daha koyacaktır. Fiyatların artmasıyla, satışlarımız yüzde 50 düştü. Haldeki dükkanlar günlük 100 ve 60 sandık limon satıyorsa, şimdi bu rakam 25-30'a geriledi" ifadelerini kullandı. LİMONUN KİLOSU 10, 6 TANESİ 5 LİRA Emekli olduktan sonra pazarcılık yaptığını söyleyen esnaf ise, "Limonun kilosu 10, 6 tanesi 5 lira. Fiyatları her hafta değişiyor. Daha sonra ne olacağını bilmiyorum. Fiyat artışları, satışlarımızı günden güne daha fazla etkiliyor. Eskiye göre fazla bir şey kazanmıyoruz" dedi. "LİMON FİYATLARI DÖNEMSEL OLARAK ARTTI, ÜRETİMDE SIKINTI YOK" Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik ise, limon fiyatlarının dönemsel olarak artış gösterdiğini söyledi. Menlik, "Üretiminde bir sıkıntı yoktur. İhracatta yaşanan yüzde 10-15 civarı artışın da pazar fiyatları üzerinde böyle bir etkisinin olması beklenmemektedir. Fiyat artışı görülmesi bu dönemde normaldir. Hasat dönemi yaklaştığı için piyasada ürün sıkıntısı yaşanmaktadır. Hasadın başlayacağı Temmuz ayı sonunda piyasaya yeterli miktarda ürün arzının sağlanmasını ve fiyatların düşmesini bekliyoruz. Ancak perakendecilerin şikayet ettiği bir noktanın da bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Aracılar nedeniyle üretimden tezgaha kadar fiyatlarda ciddi artış olmaktadır. Limon üretimi olmayan bölgelerde, üretici fiyatı ile perakende fiyatı arasında 20-25 kat fark olabilmektedir" diye konuştu. Görüntü Dökümü ------------- - Halden detay görüntüler - Muhabir anonsları - Muhittin Baran ile röp. - Pazardan limon görüntüleri - Pazar esnafı ve vatandaş röp.