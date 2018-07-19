(Görüntülü) Patlıcanı kurutup, ihraç ediyorlar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan bu yana süren patlıcan kurutma işi, 600 ailenin geçim kapısı haline geldi. Üretici Turgut Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.



Sağlıklı yaşamı özendiren kentlerden Nazilli'den tüm dünyaya organik dolmalık kuru patlıcan, kurutulmuş kabak ve çeşitli sebzeler ihraç ediliyor. Özellikle 20 bin nüfuslu Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, tonlarca patlıcanı oyup kurutarak geçimini sağlıyor. Kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar hep birlikte ev önünde patlıcanları oyarak, kurulan tezgahlarda ve apartman çatılarında kurutuyor. Tüm aile bireyleri, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dolmalık kuru patlıcanlar ise dünyanın dört bir yanına ihracatçı firmalar tarafından gönderiliyor. Patlıcan oyma işinden kişi başına günlük olarak 30 ila 200 lira arasında yevmiye kazanılıyor.



Kuru dolmalık patlıcan üretimi yapanlardan Turgut Karaefe, "Artan talebi karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. 7'den 70'e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde görev paylaşarak yapıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve çeşitli ihtiyaçlarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyorlar. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışına özenle ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı bu ürünleri, ulaşamayan büyükşehir ve yurtdışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz. Mahallemizde 6 kilometrelik bir hava koridoru var. Patlıcanlarımız bu koridor içerisinde sağlıklı bir şekilde kuruyorlar. Bize de bu koridoru dönemin kaymakamlarından Caner Yıldız öğretti. Şu anda Amerika'nın Silikon Vadisi varsa, Türkiye'de uzun yaşam şehrimiz olan Nazillimizin de patlıcan vadisi var" dedi.



YÜZDE 60'I İHRAÇ EDİLİYOR



Nazilli'de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunu patlıcan, biber, domates, bamya ve çeşitleri taze olarak iki ay dayanırken kuru olarak işlendiğinde ise en az 2 yıl saklanabildiğini belirten Karaefe, "Ürünleri en iyi şartlarda kurutarak ambalajlayıp, dünyanın birçok ülkesine gönderiyoruz. Bu sene Arap ülkelerine de gidecek. Kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60'ı ihraç edilirken, yüzde 40'ı ise iç piyasada değerlendiriliyor" dedi.



