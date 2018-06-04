(Görüntülü) Örnek proje Gaziantep Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor

Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK-Akın ÇELİKTAŞ/GAZİANTEP, () - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Gaziantep Şehitkamil Kuzey Şehir 2.Etap 749 adet konut projesinde yer alan konutları kura çekilişi öncesi gezerek yerinde inceledi. Gezide kendisine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Projenin 8 buçuk milyon metrekare alan üzerinde yapıldığını söyleyen Turan, "Proje tamamlandığında 50 bin konutluk 250 bin insanın yaşadığı yeni bir şehir olacak. Bu yılın sonunda Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor" dedi. Projede ilk olarak 3 bin 300 konut inşa ediliyor. Toplam konut sayısının 50 bin olarak belirlendiği Kuzey Şehir'de, yatay mimarinin ön planda olduğunu belirten Turan, "Kuzey Gaziantep'te 3 buçuk yıllık bir çalışmamız var. Toplam alan 8 buçuk milyon metrekare araziyi hazineden devraldık. Tarım alanı değildi, taşlıktı. Şehirdeki bütün bu alanda uzman kişi ve kurumlarla çalışmalar yaptık ve planlama aşamaları geçildi. Son 1 buçuk yıldır da konutları inşa ediyoruz" diye konuştu. "50 BİN KONUTLUK 250 BİN İNSANIN YAŞADIĞI YENİ BİR ŞEHİR OLACAK" Kuzey Şehir'de yıl sonunda yaşamın başlayacağını aktaran Turan, "Proje tamamlandığında 50 bin konutluk 250 bin insanın yaşadığı yeni bir şehir olacak. İlk etapta 3 bin konutun ihalesi yapıldı. Bu yılın sonunda Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor. Her yıl burada 3 bine yakın yeni konut inşa edilecek. Bu da her yıl 15 bin nüfus demek. 2023 yılına kadar hedefimiz burada ilk etapta 250 bin insanın yaşadığı Gaziantep'e göre yeni bir alt merkez oluşturmak" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK HAYATINA REFERANS OLACAK" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli ve örnek olacak çalışma yürüttüklerini kaydeden Turan, "Büyükşehir Belediyesi projenin bağlantı yollarını ve alt yapı hizmetlerini yapıyor biz de içerideki inşaatı gerçekleştiriyoruz. Birçok özelliğiyle Gaziantep Kuzey Şehir projesi Türkiye şehircilik hayatında referans noktası olarak kabul edilecek bir anlayışla inşa ediliyor" dedi. "MAHALLE DOKUSUNU OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK" Binaların önlerinde avlu olduğunu ve dairelerin içerisine de kiler yaptıklarını söyleyen Turan, "Projenin en önemli özelliği kentsel tasarım ölçeğinde mahalle dokusunu oluşturmaya çalıştık. Binalar arasında avlu sistemi oluşturduk. Cami, okul ve diğer sosyal alanlara yayalara erişim mesafesinde olacak. Burası toplu konut alanı değil, yeni bir şehir ve yaşam alanı, semt inşa ediyoruz" diye konuştu. Yatay ve yöresel mimarı konsepti ile konutları yaptıklarını belirten Turan, Gaziantep'in çok sıcak bir şehir olduğu için balkonları büyük inşa ettiklerini de ifade etti. KONUTLAR 454 LİRA TAKSİTTEN BAŞLIYOR, 'ÖNCE TAŞIN SONRA ÖDE' SİSTEMİ VAR 15 gün önce 769 konutu satışa koyduklarını ve 15 bin vatandaşımız müracaat ettiğini dile getiren Turan, "2+1 daire 108 bin lira ile 140 bin, 3+1 daire 139 bin lira ile 220 bin lira, 4+1 daireler ise 221 bin lira ile 293 bin lira arasında fiyatlarla satışa konuldu. 2+1 daire için 454 lira ile bin 58 lira, 3+1 daire için 727 lira bin 837 lira, 4+1 dairede ise bin 156 ile 2 bin 449 lira taksit imkanı sunuyoruz. Bu taksitlerin de özelliği vatandaşlar eve taşındıktan sonra taksit ödemeye başlayacaklar" dedi.