(Görüntülü) NATO ZİRVESİ – Stoltenberg: Kuzey Akımı Almanya’nın ulusal meselesidir, NATO’yu ilgilendirmez (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki zirvenin açılışı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’nın enerjide Rusya’ya bağımlı olduğuna ilişkin yorumlarına yanıt verdi. Stoltenberg, “Kuzey Akımı Boru Hattı Projesi, Almanya’nın ulusal meselesidir, NATO’yu ilgilendirmez” dedi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesine sert söylemlerle başlamış ve NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde “Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor” demiş ve Kuzey Akımı projesi için “Enerjisinin yüzde 60 ila 70’ini Rusya’dan ithal edecek, bir de yeni boru hattı var. Siz söyleyin bu uygun mudur? Çünkü bence hiç de değil” ifadelerini kullanmıştı. (Fotoğraflı)