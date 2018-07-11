(Görüntülü) NATO ZİRVESİ – NATO Genel Sektreteri liderleri karşıladı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini Brüksel’de gerçekleşen NATO Zirvesi’nde tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donal Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer NATO ülkesi liderleri Jens Stoltenberg ile tokalaşıp basına birlikte poz verdi. Karşılama töreninin ardından Jens Stoltenberg, NATO’nun Brüksel’deki genel merkezinde liderlere NATO’nun tarihiyle ilgili küçük bir sergiyi gezdirdi. Sonrasında liderler birlikte fotoğraf çekildi.