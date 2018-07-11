Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () - NATO Genel Sekreteri’nin NATO liderlerini tek tek karşılamasının ardından aile fotoğrafı çektiren liderler, aralarında Türkiye’nin de olduğu 13 ülkenin askeri helikopterlerinin düzenlediği helikopter gösterisini izledi. NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg gösteri öncesi yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: "Gelcek nesillerin aynı barış ve güvenliğin tadını çıkartabilmesi için buradayız. "Bizi güvende tutmak için canla başla çalışan ve bazen hayatını kaybeden kadın ve erkeklerimize sayıgımızı yineliyoruz. Sizlere büyük bir minnettarlık duyuyoruz. "Sizler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyorsunuz. "Bugün bizi burada onurlandırdığınız için tekrar bir kez daha teşekkür ediyoruz." Helikopter gösterisinde Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Slovenya, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’ye ait helikopterler yer aldı.
(Görüntülü) NATO ZİRVESİ – Liderler zirvede helikopter şovunu izledi
Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () - NATO Genel Sekreteri’nin NATO liderlerini tek tek karşılamasının ardından aile fotoğrafı çektiren liderler, aralarında Türkiye’nin de olduğu 13 ülkenin askeri helikopterlerinin düzenlediği helikopter...
11 Temmuz 2018 Çarşamba 15:50
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.