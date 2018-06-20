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(Görüntülü) Narenciyede yüzde 40 rekolte kaybı bekleniyor

ADANA Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, dengesiz hava değişiklikleriyle birlikte narenciye ağaçlarında tomurcuk dökümlerinin yaşandığını belirterek, limon, mandalina, portakal ve greyfurt çeşitlerinde yüzde 40'a varan rekolte...

ADANA Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, dengesiz hava değişiklikleriyle birlikte narenciye ağaçlarında tomurcuk dökümlerinin yaşandığını belirterek, limon, mandalina, portakal ve greyfurt çeşitlerinde yüzde 40'a varan rekolte kaybı beklediklerini söyledi. İncefikir, rekolte kaybı nedeniyle ihracatta fiyatların yüzde 60- 70 oranında artış beklediklerini kaydetti.

Türkiye'deki 4 milyon 200 bin ton narenciye üretiminin yüzde 30'unun karşılandığı Adana'da dengesiz hava değişiklikleri nedeniyle narenciye ağaçları zarar gördü. Seyhan Ziraat Odası Başkanı İncefikir, şubat ayında yaşanan sıcak havanın ağaçları erken filizlendirdiğini, ancak daha sonrasında 40 dereceyi aşan sıcaklarda meydana gelen poyraz nedeniyle büyük oranda tomurcuk dökümlerinin yaşandığını kaydetti.

'AĞAÇLARIN DALLARI BOŞ'

Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde ise aşırı dolu yağışı nedeniyle ağaçların fazlasıyla zarar gördüğüne dikkat çeken İncefikir, "Ağaçların bu zamanlarda meyve dolu olması gerekiyordu, ancak şu anda dallar boş. Yüzde 30-40'lık gibi bir rekolte kaybı olacak gibi görüyoruz. Mandalina, greyfurt, portakal ürünlerinin erkenci cinslerinde ciddi rekolte kaybı yaşanacak. Dolu yemiş, şekli standartlara uymayan ürünler ihracata gitmeyeceği için çok büyük fiyat çıkışları bekliyoruz. İhracata girecek ürünlerde geçen yıla oranla rakamların yüzde 60-70 artacağını tahmin ediyoruz. Bu ürünler dönüm-birim başına tonaj olarak düşük olacağı ve kalite aranan ürünler az olacağı için fiyatlar yükselişte olacak. İhracata gitmeyen ürünler iç piyasaya sürüleceği için iç piyasada fiyatlar çok fark etmeyecektir" diye konuştu.

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